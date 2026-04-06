Coahuila: Conductores ebrios o drogados, un grave riesgo para todos

La seguridad de todos, al circular por las calles de nuestras ciudades, depende de múltiples factores. Uno de ellos es el hecho de que quienes conducen un vehículo motorizado lo hagan en total sobriedad y solamente después de asegurarse de que la unidad que conducen se encuentra en buenas condiciones mecánicas.

No son las anteriores las únicas condiciones que influyen en la posibilidad de que resultemos víctimas de un percance, pero sí se trata de elementos que forman parte de una circunstancia muy concreta: la relativa a los accidentes que pueden prevenirse.

Y es que no hace falta sino una dosis mínima de sentido común para tener claro que la posibilidad de ocasionar un percance vial crece de forma considerable cuando la unidad que se tripula no se encuentra en óptimas condiciones mecánicas o cuando quien la opera lo hace bajo los influjos del alcohol o de alguna droga.

El que las circunstancias anteriores confluyan de forma permanente es, en primer lugar, responsabilidad de cada persona que tripula un vehículo, pero también lo es de las autoridades responsables de vigilar la observancia de las normas viales.

Y si las mencionadas autoridades no cumplen con su función, el resultado se refleja en la incidencia de conductas indeseables, como el que miles de vehículos sean tripulados por personas en estado de ebriedad o drogadas.

Como se consigna en el reporte que publicamos en esta edición, la evidencia de ello se refleja en los datos que recoge el Censo Nacional de Gobiernos Municipales , que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ), cuya más reciente edición refleja un incremento de 71 por ciento en el número de infracciones impuestas a conductores en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes en Coahuila. Sin embargo, esta problemática se agudiza en Saltillo, donde se registra un aumento de 237 por ciento en el mismo rubro.

Las cifras anteriores cobran mayor dimensión cuando se considera que la incidencia de tales conductas en nuestra entidad nos convierte en la tercera con el mayor número de infracciones de este tipo a nivel nacional.