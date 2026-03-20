Coahuila: De risa califican en el PRI las encuestas de Morena

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Opinión
/ 20 marzo 2026
    Coahuila: De risa califican en el PRI las encuestas de Morena
    Según encuestas del Revolucionario Institucional, ninguno de los distritos está perdible para este organismo político, como lo intentan hacer creer los morenistas con sondeos manipulados. IA/ GEMINI

Advirtieron que, cuando se pone nombre a los precandidatos de la 4T a las diputaciones locales, el rechazo ciudadano es notable y el apoyo a Morena se cae drásticamente

De risibles y falsas calificaron representantes del PRI en Coahuila las recientes encuestas de Morena que dio a conocer De Buena Fuente, en las que se adjudica ventajas en varios distritos electorales.

Los especialistas del tricolor en temas electorales reconocieron que Morena, como partido político, registra buena aceptación popular en la entidad, según sondeos propios.

https://vanguardia.com.mx/opinion/nosotras-y-la-trampa-de-la-dependencia-LN19635835

Pero advirtieron que, cuando se pone nombre a los precandidatos de la 4T a las diputaciones locales, el rechazo ciudadano es notable y el apoyo a Morena se cae drásticamente.

“Morena es una marca aceptable y popular, pero los precandidatos son otra cosa y carecen de apoyo ciudadano”, explicó uno de los representantes del PRI en la región centro de la entidad.

El reciente sondeo de la 4T, que se publicó en esta columna, establece como ganables para los guindas los distritos electorales 9, 10 y 11 de Torreón.

Según encuestas del Revolucionario Institucional, ninguno de los distritos está perdible para este organismo político, como lo intentan hacer creer los morenistas con sondeos manipulados.

En la región carbonífera, líderes del partido oficial señalaron que Morena va a pesar en las boletas electorales, pero que ni el diputado Tony Flores ni el Bebo Z Cruz, ambos del PT, van a ganar.

Vaticinaron incluso que el Partido del Trabajo, de Ricardo Mejía Berdeja, en un descuido, hasta pierde el registro en el estado por falta de votos.

¿Será?

Debut y despedida

Anda fuerte el run run de que dirigentes del Partido Nuevas Ideas en Coahuila temen que la elección a diputados locales de junio próximo sea su debut y despedida.

Mediciones internas advierten que posiblemente no van a alcanzar el tres por ciento de votos requerido legalmente para mantener el registro como partido político.

Nuevas Ideas se encuentra por debajo del Partido México Avante, también de nueva creación y bajo el liderazgo del jurisconsulto castañense Fernando Rodríguez.

La diferencia entre ambos es que México Avante no se ha quedado en el escritorio y, al menos en la región centro, realiza actividades de apoyo social y mantiene presencia política.

Nuevas Ideas parece que de política y de elecciones no tiene idea...

Buen punto

El diputado federal lagunero Memo Anaya por fin se decidió a subir a tribuna en el Congreso de la Unión y la verdad dicen que tuvo un buen desempeño.

Sobre todo porque no lo hizo para lanzar exhortos ni para sumarse a causas partidistas en las que se vota en bloque contra propuestas presidenciales.

Esta vez, Anaya Llamas subió a la tribuna legislativa a presentar iniciativas de ley contra el acoso escolar y en favor de la salud mental infantil y adolescente.

Ojalá que no sea la primera y la última vez que cumple con su labor de legislador este 2026.

Adinamia udecista

En estado catatónico reportan políticamente al líder estatal de la UDC, Lenin Pérez, que, tras firmar la alianza con el PRI Coahuila, dicen se tiró a la hamaca y solo atiende asuntos de socialité.

Con la permanencia electoral de UDC a salvo, Pérez Rivera vive sus días en Acuña entre el partido y la notaría pública, sin despeinarse en labores proselitistas ni cansados recorridos por territorio.

Personas cercanas al exalcalde acuñense afirman que Lenin le ha perdido cariño al trabajo electoral, que ya se cansó de la política y pretende rentar a su hijo la concesión de UDC.

Por lo que se ve, el dirigente político acuñense dejó toda la responsabilidad de la próxima elección a diputados locales en Coahuila al líder estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau.

Bien dicen que, en política, unos ponen el gasto y otros el gusto...

La pregunta de hoy:

¿Qué negoció el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, para lograr el inminente despido de Lorenzo Menera del Simas local?

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