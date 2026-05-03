Coahuila: Desbanca Lucía Zorrilla a Tony Flores de la diputación ‘pluri’

El diputado Antonio Flores Guerra fue retirado de la lista de aspirantes del PT a una diputación plurinominal y, en su lugar, en el primer lugar, entró Lucía Zorrilla, esposa de Víctor Severo Ortiz.

Fuentes al interior del PT destacan que, en un principio, la posición era para el diputado Antonio Flores Guerra, pero algo pasó en el camino que le fue retirada sin explicación oficial.

De Buena Fuente buscó a Ricardo Mejía Berdeja –líder local del PT– y también a Flores Guerra, para corroborar la información, pero no recibió respuesta de los políticos peteistas sobre este tema.

Sin embargo, amigos cercanos a Severo Ortiz y su esposa confirmaron que Lucía ocupa ahora el primer sitio en la lista de candidatos a diputados locales por representación de minoría en el PT.

La única alternativa para que Flores Guerra logre la reelección en el Congreso local es que gane la elección constitucional en junio próximo, lo que ahora se antoja difícil, muy difícil.

GRAVES SEÑALAMIENTOS

Comprometedores documentos sobre una investigación en Estados Unidos contra el diputado Tony Flores, fueron ayer revelados por la ex secretaria del Ayuntamiento de Múzquiz, Mónica Escalera.

El documento de la corte en San Antonio data del 2010 y, bajo la causa 3426, señala el presunto comportamiento indecente y tocamientos a una jovencita, familiar directa del diputado local.

El legislador del PT fijó ayer postura sobre el tema y en redes sociales dijo desconocer el origen de los documentos y acusó al PRI de estar nerviosos.

Simpatizantes de Flores Guerra acusaron directamente a Héctor García Falcón, candidato a diputado local del PRI, como el orquestador intelectual de este ataque y advirtieron consecuencias.

El pueblo de Múzquiz comienza política y electoralmente a incendiarse...

LOS ÚNICOS RESPONDIENTES

Los alcaldes Javier Díaz, de Saltillo; y Román Alberto Cepeda, de Torreón, tienen el compromiso personal y político de que los candidatos a diputados locales por el PRI resulten ganadores.

Después de todo, está en juego su imagen como primera autoridad y la calificación ciudadana en las urnas a su desempeño al frente de la presidencia municipal.

Por eso, y aunque se ha aceptado el apoyo de senadores, diputados federales y otros importantes cuadros políticos, no soltarán el control de la próxima elección a legisladores locales.

Javier y Román gobiernan los municipios más grandes y son los primeros respondientes a la hora de los resultados en junio próximo y saben que el éxito o el fracaso corresponderá solo a ellos.

A nadie más...

YA HABRÁ TIEMPO

Sin luna de miel, se quedó el diputado local morenista, Antonio Attolini, que apenas contrajo nupcias el pasado sábado.

Attolini Murra iniciará su formal campaña de reelección al Congreso local mañana martes, a eso de las seis de la tarde, en el Bosque Urbano de Torreón.

Así es que dejó para después del mes de junio el periplo lunamielero que realizará con su cónyuge para festejar el enlace matrimonial.

El aguerrido legislador de la 4T busca ganar la elección por el distrito 09 de la perla lagunera.

LLEGA ARIADNA

El Consejo Nacional de Morena cerró filas ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum, ante lo que llamaron una campaña contra México por parte de la oposición y del gobierno de Estados Unidos.

Los consejeros nacionales avalaron también la salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia de Morena, y la llegada de Ariadna Montiel como nueva presidenta de este organismo político.

Por cierto, hasta el cierre de esta columna se mantenía vigente la visita de Ariadna a Coahuila durante el transcurso de la presente semana.

El día 5 o el 6, dijeron, aunque la agenda está sujeta a cambios.