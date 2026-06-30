Coahuila: El que entendió, entendió

El resto de las ciudades y algunas diputaciones federales son bola suelta, y lo único seguro es que esta vez no habrá carro completo para el PRI, advierten políticos comarcanos.

La cadena de mando está firme en Coahuila , y los municipios de Torreón, Saltillo y Monclova ya fueron blindados en favor del PRI para la elección del 2027.

Javier Díaz, alcalde de Saltillo, va por la reelección y, sin duda, es el funcionario municipal más disciplinado, leal y de mayor confianza que tiene el gobernador, Manolo Jiménez.

Carlos Villarreal, en Monclova, también contenderá por otro trienio y seguramente ganará pateando el bote, pues ni Morena ni el PT traen buenos gallos para darle pelea electoral.

Pero resulta interesante que, en Ramos Arizpe, aún no se da luz verde para la reelección, a pesar de la fuerte presión ejercida por el diputado federal Jericó Abramo Masso.

Y no es que el edil Tomás Gutiérrez no realice un buen trabajo, porque hay resultados; el problema es el control político al interior de la alcaldía y los ataques contra figuras regionales.

Desde el despacho principal ramosarizpense se dictan y se ejecutan campañas negras contra la diputada local Edna Dávalos, contra el diputado local electo Chema Morales y contra Javier Díaz.

Si Tomás y Jericó quieren la reelección, deberán dejarse de guerras estériles y atender el llamado de Palacio de Gobierno de integrar un frente común y dejarse de chiquilladas y buscapleitos.

La cadena de mando está firme, y quien no lo quiera entender, que se atenga a sus propios actos...

¿Y si sí?

Anda fuerte el runrún de que, en la Ciudad de México, el líder legislativo del PRI en el Congreso de la Unión, Rubén Moreira, maquina ya una jugosa negociación política con Morena México.

Coahuila para la Cuarta Transformación a cambio del estado de Hidalgo para el PRI, siempre y cuando Carolina Viggiano sea gobernadora de la entidad.

Por lo pronto, Viggiano Austria ya publicó en redes sociales que el PRI subió 8 puntos de aceptación popular en el último año y Morena bajó un 34 por ciento de aceptación ciudadana.

Moreira Valdez, trascendió, se ostenta en el escenario nacional como el principal negociador y operador del PRI en los 32 estados del país.

Insistencia peligrosa

El partido Movimiento Ciudadano no pierde la fe y vuelve a intentar convencer al coahuilense Enrique Martínez y Morales de abandonar al PRI y sumarse a su proyecto político.

Fuentes cercanas a Jaime Martínez Veloz, coordinador de MC en esta entidad, afirman que la intención del líder nacional, Jorge Álvarez Máynez, es ahora invitarlo a una diputación federal.

Martínez y Morales ya les agradeció la invitación y les dejó claro que permanecerá en el Revolucionario Institucional y en el gobierno de Manolo Jiménez.

Y es que detrás de la insistencia de MC existe la duda razonable de que pueda estar la mano del diputado federal Rubén Moreira, mecenas de Rubén Aguilar, suegro de Álvarez Máynez.

Y que, una vez en MC, Enrique corra el peligro de ser desactivado para acabar con su carrera política, porque el apellido Martínez pesa y vale mucho en Coahuila, y se le tiene temor.

Eso dicen los rumorólogos y conspiracionistas saraperos...

Mejor prevenir

En Piedras Negras, el ayuntamiento intenta evitar afectaciones urbanas por las frecuentes inundaciones debido a las lluvias atípicas.

Según el alcalde, Jacobo Rodríguez, ya se entregaron al gobierno federal diversos proyectos técnicos para prevenir los daños causados por fenómenos meteorológicos.

El edil nigropetense dijo que en sectores sensibles como las colonias El Edén, Malvinas, Lázaro Cárdenas y Las Haciendas ya se trabaja en proyectos para evitar desbordamientos y crecidas.

Históricamente, Piedras Negras ha sufrido inundaciones, y hasta la fecha ninguna administración municipal ha logrado evitar este grave problema.