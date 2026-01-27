Se va Miguel Ángel Medina de la delegación de la Fiscalía de Coahuila en Monclova

Importantes cambios ocurrirán en el transcurso de la semana próxima en la Fiscalía General de Justicia de Coahuila.

En Monclova se anuncia el arribo del director jurídico de Seguridad Pública, Everardo Lazo Chapa, a la delegación de la Fiscalía en la Región Centro y Desértica.

Hasta el momento, se desconoce el destino del actual delegado en la ex capital del acero, Miguel Ángel Medina, que será asignado a otras tareas en la misma dependencia estatal.

Everardo Lazo Chapa es primo de José Luis Chapa Reséndiz, ex secretario particular de Torres Charles en la PGJE, que actualmente labora en la Secretaría del Trabajo.

La Fiscalía General de Justicia prepara más cambios.

FIRMAS Y FORMAS

El Partido del Trabajo y Morena firmarán este miércoles el convenio de coalición para la elección a diputados locales en Coahuila.

El evento iniciará a las 15:30 horas en la Plaza del Congreso, con la asistencia de los dirigentes nacionales y líderes estatales de ambos organismos políticos.

El Partido Revolucionario Institucional hará lo propio y este día signarán la coalición con el partido Unidad Democrática de Coahuila, con miras al proceso electoral de junio próximo.

El PAN Coahuila hasta ayer esperaba el permiso oficial de la dirigencia nacional para incorporarse a la alianza PRI-UDC.

Los partidos calientan motores y solo falta oficializar los nombres de los candidatos comunes en los distintos distritos electorales locales.

INQUIETUD UNIVERSITARIA

En Torreón, universitarios y docentes andan inquietos y preocupados con la elección del nuevo coordinador de la UAdeC de la Región Laguna.

La comunidad universitaria exige que la rectoría saque las manos del proceso y deje que se elija al próximo coordinador libremente y sin presiones.

Sandra López Chavarría es la actual coordinadora y tiene ya dos períodos al frente de este cargo, por lo que se espera una elección con gran participación.

Veremos y diremos...

DECISIÓN ACERTADA

Reconocidos columnistas de la Carbonífera dan cuenta de que el neorritense Bebo Z Cruz se bajó de la elección a diputados locales y rechazó la candidatura del PT, en espera de ir por la alcaldía.

El Bebo le midió el agua a los camotes y supo que el Partido del Trabajo va a perder estrepitosamente este 2026 y no quiso ser parte de los derrotados.

Trascendió que Z Cruz anda en busca de un mejor destino político, pues viene de buena familia, es un hombre decente y ya no aguanta los desplantes de Tony Flores y de Ricardo Mejía.

De hecho, durante el informe de actividades del legislador plurinominal del PT en Múzquiz, el político de Nueva Rosita lució cabizbajo, avergonzado y deprimido.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Puede encuadrar en violencia de género el bloqueo político que pretenden en Ramos Arizpe ejecutar contra la diputada local Edna Dávalos?