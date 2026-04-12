COTs sin dinero para elección

Así lo denunciaron a De Buena Fuente coordinadores operativos territoriales y servidores de la nación de las zonas carbonífera y centro de la entidad, que afirmaron estar al garete y sin dinero.

La tormenta perfecta se gesta al interior de Morena Coahuila, provocada por la falta de apoyo nacional y el abandono de “Andy” López Beltrán, en vísperas de la elección a diputados locales.

Tras la publicación en este espacio del retiro de López Beltrán de la contienda electoral en la entidad, los quejosos dijeron que la razón es que no habrá apoyo económico para las campañas.

Según los COTs, la líder nacional, Luisa María Alcalde, bajó a Coahuila la información de que tanto ellos, como los servidores de la nación, ya reciben sueldo y no habrá pago extra para la elección.

“Quieren que promovamos el voto con el sueldo que tenemos, por eso Andrés Manuel ya no vino, porque dependemos directo de él y no hay recurso para darnos”, dijo uno de los afectados.

Los candidatos a diputados locales de la 4T tampoco recibirán apoyo en efectivo, pues desde la dirigencia nacional se harán cargo de la publicidad, de las mantas y renta de espectaculares.

Representantes de los servidores de la nación afirmaron a esta columna que la instrucción es que solo el día de la elección se entregará efectivo y será para labores de operación del voto.

Hasta el momento, los coordinadores territoriales reportan entre un 6 y un 8 por ciento de promovidos en las regiones Centro y Carbonífera del estado.

Cuando no hay botín, hay motín...

CUMBRE CON POLÍTICOS E IP

La senadora Cecilia Guadiana tendrá una importante reunión de trabajo en Monclova, el próximo 18 de abril, con representantes políticos regionales y empresarios de Monclova y Frontera.

Ceci rentó ya un salón de eventos en la ex capital del acero para la realización del evento, cuya organización corre a cargo del delegado Pepe Erives, lo que garantiza lleno total.

Al término de la presentación, Cecilia y su esposo, Américo Villarreal, delegado estatal del Bienestar, cenarán en privado con 15 empresarios de la región para ver temas de apoyos federales.

Algo traman...

CAEN EXPECTATIVAS

No es por intrigar, pero especialistas y representantes de Turismo en Coahuila auguran un margen reducido de ganancias para la Región Sureste, con motivo del Mundial de Futbol 2026.

Los representantes turísticos afirmaron que en un principio hubo gran proyección de derrama económica por los tres partidos mundialistas en Monterrey, Nuevo León.

Sin embargo, señalaron que, una vez conocida la asignación de las selecciones de Túnez, Japón y Sudáfrica para jugar en la regia ciudad, las expectativas se desplomaron.

Además, la exigencia de la FIFA de seis millones de pesos para denominar a ciudades como sedes de la justa deportiva fue excesiva, dijeron.