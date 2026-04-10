Coahuila: abren CFE convocatoria para pedidos de carbón

Esta es la primera fase para la próxima asignación de contratos de suministro de este mineral a las plantas carboeléctricas de Nava, Coahuila.

Productores de carbón en Coahuila comenzaron a recibir los cuestionarios de actualización para ser integrados al padrón de proveedores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Según trascendió, los pedidos de carbón se asignarán en las categorías de pequeños, medianos y grandes productores, con contratos que van de las 70 a las 130 mil toneladas por empresa.

La siguiente etapa será el análisis y calificación por parte de la CFE de la información proporcionada por los carboneros para conocer la capacidad productiva de los yacimientos.

Veremos y diremos...

SARAPEROS VS ACEREROS

En un juego con causa, los Saraperos de Saltillo y los Acereros de Monclova se enfrentarán el lunes próximo en el estadio Madero, de la capital del estado.

Los boletos pueden ser adquiridos en la presidencia municipal, en línea, en el DIF Saltillo, en el gimnasio municipal y puntos autorizados.

Lo recaudado será destinado a la atención de personas con espectro autista, del programa del DIF municipal “Te acompaño con Amor”.

Lunes 13 de abril a las 19:00 horas, no lo olviden...

NAPO EN FRONTERA

Una gira de trabajo por la Región Centro de Coahuila inició ayer el diputado federal y líder minero, Napoleón Gómez Urrutia.

El dirigente nacional se reunió con obreros y representantes sindicales de la sección 327 en la planta Iron Cast, ubicada en ciudad Frontera, Coahuila.

Esta sección, que agrupa a más de mil obreros, es de las más jóvenes, con apenas cuatro años de su registro y cuyos integrantes eligieron la tutela y representación de Gómez Urrutia.

Napo programó un recorrido por diversos departamentos de la empresa antes denominada Teksid Hierro y posteriormente encabezó una reunión con líderes mineros de la Región Centro.

CALLA UN TAL FREDO

Tras la serie de críticas recibidas por su boda viral en Cuatro Ciénegas, Coahuila, Alfredo Cantú, mejor conocido como Un Tal Fredo, decidió cerrar temporalmente sus redes sociales.

Como se recordará, el Tal Fredo contrajo nupcias con Adrián Álvarez el pasado 21 de marzo, en un paraje del Río Mezquites que luego fue clausurado por la Federación por daños al área protegida.

El tema se agravó luego de que algunos influencers postearon videos en los que expusieron basura y escombros dejados en el lugar por los organizadores del evento matrimonial.

Hasta el momento no hay abierta ninguna investigación oficial sobre el daño ecológico al área protegida, presuntamente causado por Un Tal Fredo.