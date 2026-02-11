Coahuila: ‘Mercadito de a peso’ de Tomás Gutiérrez es competencia desleal para Mejora

Teorías conspiracionistas al interior del PRI advierten que el “Mercadito de a peso”, que organiza el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, no es lo inocente ni lo barato que parece.

En primer lugar, aseguran, porque la inversión es a fondo perdido y el recurso utilizado no se sabe si es del ayuntamiento y cómo se justifica contablemente.

Pero lo más preocupante es el asunto político, ya que hay voces tricolores que señalan que el “Mercado de a peso” es competencia directa del Mercado Mejora Coahuila.

Y que el objetivo real no es impedir la candidatura de la diputada Edna Dávalos a la alcaldía de Ramos Arizpe, sino desbarrancar la carrera de Gabriel Elizondo por la gubernatura de Coahuila.

El tema es delicado y parece un tanto desmesurado, pero las antenas ya se encendieron ante la presunción de que Tomás escupe para arriba.

Los apóstoles comarcanos del conspiracionismo recuerdan la máxima del ex gobernador Rubén Moreira de que “en época de elecciones, cualquier disidencia es traición”.

PALOMA HERIDA

Previsiones al interior de la Cuarta Transformación advierten que la coordinadora distrital acuñense, Paloma de los Santos, puede ser la menos votada en la elección de junio próximo.

Los sondeos regionales de popularidad y de preferencia electoral no le son favorables a la aspirante morenista a diputada, a pesar del apoyo directo de la senadora Cecilia Guadiana.

En cambio, en Piedras Negras, Cynthia Villarreal, ex esposa del ex alcalde Fernando Purón, es de las morenistas más estimadas y preferidas entre la ciudadanía y la clase empresarial.

Por eso se entiende que Jacobo Rodríguez, edil de la 4T de esta ciudad, se haya negado a darle su apoyo para ser candidata a una diputación local, pues lo supera en apoyo popular.

Cynthia ha sido víctima de la envidia de los políticos de Black City, pues cuando estaba en el PRI, Sonia Villarreal la grilló y le quitó la oportunidad de ser alcaldesa, como ahora lo hace Jacobo.

Paloma debe esforzarse si quiere salir del último lugar de preferencias, aunque la verdad se antoja una proeza inalcanzable.

CIERRAN AEROPUERTO POR DRONES

El Gobierno de Estados Unidos suspendió ayer miércoles, por unas horas, la operación del aeropuerto de El Paso, Texas.

La explicación oficial es que se detectó la intrusión de varios drones en el espacio aéreo de la población fronteriza y se decidió que el aeropuerto dejara de operar hasta solucionar el problema.

Por fortuna, la fuerza militar de Estados Unidos destruyó los drones aparentemente operados por narcos mexicanos y ayer volvió todo a la tranquilidad.

DETONANTE PARRENSE

El turismo es un nicho de oportunidad desaprovechado aún en Coahuila, pero la visión de futuro parece mejorar y el aeródromo que se planea para Parras de la Fuente es un buen ejemplo.

El gobernador Manolo Jiménez anunció que la obra iniciará este año con una mezcla de inversión público-privada y con el objetivo de detonar el turismo en este pueblo mágico y la región.

El aeródromo contará con una extensión de 2 mil metros, se enfocará en un primer término en viajes nacionales y generará 5 mil empleos en sus tres etapas.

El mandatario estatal resaltó que Parras es la segunda región con mayor generación vitivinícola del país y produce el mejor vino de México.

VENDE HUMOS

Ya salió el peine, y desde la ex capital del acero se comunican para informar que la presencia en Monclova de la diputada morenista Juana Juárez fue a invitación del profe Guadalupe Céspedes.

La legisladora llegó a Monclova el fin de semana, se presentó como miembro de la Comisión de Encuestas de la 4T y dijo que los candidatos a diputados serán electos por sondeos.

Morenistas citadinos de abolengo afirman que la intención de Céspedes y de Juanita es aparentar que en la entidad aún no hay candidatos seguros y ofrecer a incautos apoyo en la encuesta.

Y que, por eso, la legisladora no se ha presentado con el líder estatal, Diego del Bosque, ni con los coordinadores distritales, próximos a convertirse en candidatos a diputados locales.

¿Será?