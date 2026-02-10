‘Planta’ Luisa María Alcalde a coordinadores de Morena de Coahuila

Con un palmo de narices dejó la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, a los coordinadores distritales de Coahuila, que el pasado lunes la esperaban para una reunión virtual.

Sin decir “agua va”, la dirigente de la 4T no se conectó ni les avisó de la suspensión del encuentro vía Zoom.

Lo más grave es que cuando los aspirantes a diputados locales de Morena intentaron comunicarse, no hubo manera de que les respondiera las llamadas, ni siquiera por cortesía.

Al cierre de esta columna, ni Luisa María ni ningún otro integrante del Comité Directivo Nacional morenista les ha avisado a los coordinadores una nueva fecha para la cita virtual.

Luisa los dejó vestidos y alborotados...

COSAS DEL PODER

“Ni venganza ni perdón”, es el título del libro escrito por el ex consejero jurídico del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer, y por el periodista Jorge Fernández Menéndez.

El libro editado por Planeta salió a la venta hoy, 11 de febrero, y documenta cómo el poder transforma relaciones, y de la cercanía y confianza se pasa al distanciamiento y la sospecha.

Julio Scherer narra el deterioro de su relación personal e institucional con AMLO, a su paso del gobierno, y reflexiona que la cercanía es un privilegio, pero también una condena.

Scherer salió en malos términos de la administración obradorista y sufrió el embate de una campaña política y mediática, con acusaciones de corrupción de antiguos compañeros.

El libro es un testimonio interesante y de primera mano de las relaciones de poder, de las traiciones internas y del perverso juego político que existe en la clase política morenista.

ABUNDAN INFORMES

Esta es una semana de informes legislativos, que desnuda el trabajo real realizado por algunos diputados locales.

Y es que la verdad es que la mayoría se la pasó lanzando exhortos al gobierno federal y municipios con temas irrelevantes y en ocasiones hasta cómicos.

Este miércoles, el legislador saltillense Álvaro Moreira dará a conocer su segundo informe legislativo y puede presumir que le han aprobado ocho iniciativas y una ley.

El jueves, la diputada local por Monclova, Lupita Oyervides, dará también su segundo informe de actividades legislativas.

La legisladora ramosarizpense, Edna Dávalos, presentó ayer su informe legislativo en Parras de la Fuente y dejó claro que es de las más productivas y participativas.

A ver qué informa mi paisano monclovense, Luis Ponce...

BUENA ELECCIÓN

En Monclova ya se sabe que Esra Cavazos y Cristina Amezcua serán las candidatas del PRI a la próxima legislatura local.

Los nombres de Glenda y Erika surgen entre la militancia como las casi seguras acompañantes de Cristina y Esra como candidatas suplentes.

Ambas son gente probada en el trabajo territorial, seguramente lo demostrarán a la hora de la elección.

Al tiempo...