Coahuila: Pluris de Hurtado y de Attollini son impugnables

Así lo advirtieron morenistas conocedores de los estatutos y de la normatividad del Movimiento de la Cuarta Transformación que citaron un apartado en específico:

Las candidaturas pluris de los legisladores Alberto Hurtado , Antonio Attolini y Magaly Hernández son impugnables por la militancia y por otros partidos, en caso de hacerse realidad.

“Si el origen de un cargo de una legisladora o un legislador es la vía plurinominal, no podrá postularse por la misma vía a ningún otro cargo de manera consecutiva”, reza el artículo 13.

Con esto, y muy a pesar de la promesa de la aún dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, de que las plurinominales se van a rifar entre los 11 aspirantes, parece no será posible. De resultar cierta la versión, Hurtado, Attolini y Magaly se quedarán fuera del sorteo y solo participarán en la tómbola de la suerte, 8 de los 11 candidatos a diputados locales.

Lo que abre la puerta a la llegada al Congreso local de Ale Salazar, Fernando Hernández, Pily de Aguinaga y Alfonso Almeraz.

El premio de consolación para Alberto y Antonio será la postulación a una diputación federal en el 2027, pues el reglamento interno, les impide ser dos veces seguidas candidatos plurinominales.

A menos que...

LISTAS LAS LISTAS

Partidos políticos participantes en la elección a diputados locales en junio próximo, hoy darán a conocer a la militancia y candidatos la lista de aspirante plurinominales al Congreso local.

La fecha límite para la entrega de las listas al Instituto Estatal Electoral vence el próximo miércoles, por lo que hoy, decenas de políticos comarcanos no se despegaran del celular.

Según trascendió, habrá dos que tres sorpresas, y seguramente muchos personajes de la vida política, frustrados y enojados.

Veremos y diremos...

CARO, MUY CARO

Ante la ola de incrementos en las rentas de viviendas y locales para negocio en la región sureste de Coahuila, tal vez sea momento de establecer una nueva ley de arrendamiento.

La Ciudad de México y el vecino estado de Nuevo León modificaron hace poco, su código civil en materia de arrendamiento, para establecer nuevas reglas en el pago y comprobación de rentas.

En Saltillo y su zona conurbada, desde el 2025, se incrementó en casi un 60 por ciento la demanda de renta de vivienda, ante la apertura de nuevas fuentes de empleo.

El encarecimiento en la oferta de renta residencial y comercial ha generado el alto costo del arrendamiento, con cifras que superan el ingreso promedio de los trabajadores.

La nueva ley de arrendamiento en Nuevo León establece la duración mínima de seis meses, del contrato de renta, con posibilidad de prórroga y el pago de esta, en pesos mexicanos.

Ordena que el arrendador entregue recibo por cada mensualidad pagada, que los incrementos sean anuales sin superar el 10 por ciento de la renta, y que podrán pedir un mes de depósito.

¿Quién le pone el cascabel al gato en Saltillo?

VOTOS AL CARBÓN

La región carbonífera será escenario de una interesante confrontación electoral entre el Partido del Trabajo y el Revolucionario Institucional.

En el distrito 03, el petista Jesús Bebo Zcruz se confrontará con Claudia Garza, del PRI, en una ríspida contienda que al parecer se resolverá por un digito de diferencia.

La balanza se puede inclinar aún mas en favor de Claudia, en caso de que el alcalde de Nueva Rosita, Óscar Ríos -dicen- se deje de mezquindades y le entregue mejores contratos al Bebo.

En el distrito 06, la cosa se pone caliente con la riña electoral entre los empresarios muzquenses Tony Flores, actual diputado del PT, y “El Gachupin” García, por el PRI.

Las encuestas favorecen a Flores Guerra, pero la movilización territorial esta a favor de Héctor García.

A ojo de buen cubero, Claudia arrasará en el distrito 03, y si le mete enjundia, Tony puede vengar viejas afrentas políticas y familiares, en el distrito 06.

Hagan sus apuestas...