Coahuila: Queremos que los siguientes legisladores locales sean dignos de representarnos

El pueblo quiere confiar en un cuerpo de legisladores con características de honorabilidad, con todo lo que conlleva esa condición

Tomando en cuenta que en los próximos días los partidos políticos develarán los nombres de sus candidatos que competirán por una curul en el Congreso local, regreso al tema de la anterior entrega, donde expuse puntos de vista que pueden servir a los electores y aplicarse en su derecho a gozar de una democracia representativa en la elección de lo que será la próxima legislatura estatal, así como algunas cualidades que deben observar quienes ocupen las curules.

Es importante construir criterios que avalen la designación de quienes jugarán, de tal forma que sirvan de base para cumplir con el fin específico de lograr el éxito.

Después de sostenerse casi cien años como partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se empeña en volver a jugar, según ciertas voces, con la repetición de algunos elementos que ahora mismo están por terminar en este año su función como diputados locales.

Duplicar contendientes da la impresión de que en la lista de prospectos no hay otros que puedan asegurar el triunfo, o que la democracia representa un sistema que sólo se menciona en los discursos. Tampoco parece tomarse en cuenta que estas próximas elecciones son las intermedias y que, por ser las menos concurridas, pueden convertirse en el momento en que los acreedores cobren facturas, pues haberlos escogido una vez no significa que nuevamente los lleven a ganar.

De la derivación pública de algunos comentarios sobre nombres que el PRI pudiera no enlistar, los excluidos, según experiencias, saben que, para aminorar su desánimo, deben permanecer inmersos en los juegos políticos que los conduzcan a cualquier nivel de gobierno, soberbia por delante, aduciendo tener la capacidad suficiente para desempeñar cualquier responsabilidad, ya sea técnica o política, con resultados en el área que les asignen.

Entre quienes no repitan puede haber algunos elegidos que lleguen al Congreso a aprender, lo que sería fatal, pues daría pie a pensar que fueron escogidos sólo por cumplir con la cuota, por pago de favores o por ser manipulables. Por ello es importante elegir perfiles que tengan una formación académica basada en el estudio, preferentemente del derecho, que es un valor a realizar, ya que esto los hace privilegiar la presencia del orden jurídico y, por lo tanto, el imperio de la justicia.

Otórguenle al órgano legislativo de Coahuila su lugar como creador, reformador e incluso derogador de leyes, que manifieste realmente la voz de los ciudadanos como enlace vital entre ellos y el gobierno estatal, y que funcione como un verdadero contrapeso; no se lo regateen ni traten de estructurarlo como si fuera una dependencia gubernamental.

Por eso es trascendental que se tenga la inteligencia de seleccionar a los candidatos que contendrán por una curul, que sean, efectivamente, personas que hayan pasado por las aulas y que posean una integridad a toda prueba. De esa manera, cuando se presente una iniciativa de ley, decreto o puntos de acuerdo, sean analizados estrictamente con inclinación al derecho, con el fin de que, cuando sean promulgados esos ordenamientos, realmente se invoque a la justicia, y que así, cumpliendo, se le anteponga al nombre del Congreso, con toda propiedad, la letra H.

Ya se dijo: la ciudadanía coahuilense merece que su Congreso sea realmente un contrapeso del Poder Ejecutivo, de manera que se eviten excesos. El pueblo quiere confiar en un cuerpo de legisladores con características de honorabilidad, con todo lo que conlleva esa condición.

Para que objetivamente cumplan con el honor del papel que representarán, se requiere de parlamentarios probos que actúen con decoro, que no caigan en las payasadas que nos endilgaron ciertos bufones –que, por fortuna, ya se van, y que ojalá no repitan, pues los asientos de sus puestos no quedaron limpios–, que no se vendan a otras corrientes políticas que los ven como simples números para hacer mayoría en los conteos y ganar espacios, y que en contrapartida esperan que les paguen con canonjías.

Se lo digo EN SERIO.

franciscoaguirreperales@gmail.com

X: @aguirreperalesf

