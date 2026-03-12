Coahuila: Presume como logro legislativo repartir 25 mil tapas de huevo

Hace ya varios años que el Congreso local dejó de contar con legisladores decentes, de verdadera preparación cultural y profesional.

De a poco, el Palacio Legislativo se ha convertido en una especie de Corte de los Milagros, como la descrita por el novelista francés Víctor Hugo en El jorobado de Notre Dame.

Lo anterior vino a mi mente al observar un anuncio espectacular en el que el diputado Álvaro Moreira presume como su mayor logro legislativo el repartir 25 mil tapas de huevo.

Que se sepa, los diputados, sean federales y locales, están para legislar, para modificar y derogar leyes, para aprobar el presupuesto de egresos y fiscalizar el gasto público, entre otras cosas.

La gestoría no es un tema institucional, sino más bien una decisión personal, aunque algunos como Alvarito la quieran hacer valer como su gran éxito, ante su incapacidad para proponer leyes.

El Congreso no le paga para andar de oferente de producto gallináceo, ni mucho menos para utilizar su entrega como premisa promocional para reelegirse y seguir de repartidor.

En su descargo, hay que reconocer que Álvaro no es el único legislador en privilegiar la gestoría como argumento de mercadotecnia política, aunque esta vez se pasó de cínico.

Por fortuna, hay excepciones, y en el actual Congreso local existe un reducido grupo de legisladores que toman en serio su responsabilidad social e institucional.

Por gente como Álvaro, abundan los exhortos en la actual legislatura...

REFORMA INNEGOCIABLE

Si algo ha quedado claro en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum es su permanente negativa a negociar acuerdos con partidos de oposición.

Tras el rechazo de la reforma electoral en el Congreso de la Unión, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer en la mañanera que no se aprobó porque no aceptó ceder a presiones.

“Ellos querían que solo la cuarta parte de los candidatos a legisladores plurinominales hicieran campaña y que se les redujera a los partidos únicamente el uno por ciento de recursos”, expuso.

Sheinbaum Pardo aclaró que no se siente derrotada por el rechazo a la reforma que propuso y advirtió que los morenistas que votaron en contra de ésta, se alejaron de los ideales de la 4T.

UNIDOS POR TONY

Diego del Bosque, dirigente de Morena, y Ricardo Mejía Berdeja, líder del PT, estarán hoy viernes en Ciudad Frontera para presidir el evento de unidad en el distrito 6 electoral.

El evento está programado a las 11 de la mañana en el Club de Leones local, ubicado en la zona centro de la ciudad.

De acuerdo a la invitación, también se harán presentes el coordinador del distrito 6, Javier Castillo, y el aspirante a la reelección plurinominal en el Congreso local, Tony Flores.

Trascendió que el dirigente estatal de la Cuarta Transformación, Diego del Bosque, no estaba muy seguro de asistir, pero Flores Guerra le convenció con argumentos difíciles de rechazar.

Chiflado el monito y luego le aplauden...

GIRA POR EL CENTRO

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, anduvo hace unos días por la Ciudad de México y aprovechó su estancia para reunirse con su homóloga capitalina, Bertha Alcalde Luján.

Durante la reunión, Fernández Montañez y Alcalde Luján acordaron estrechar los mecanismos de colaboración e intercambiar estrategias de trabajo y sistemas de procuración de justicia.

Ya de regreso en Coahuila, el fiscal general inicia hoy viernes una gira de trabajo y de supervisión por la Región Centro del estado.

El funcionario estatal tendrá durante estos meses un mayor acercamiento presencial en Monclova y el resto de los municipios para reforzar la procuración de justicia.