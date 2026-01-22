Coahuila: Fracasa MC en intento de seducir a Enrique Martínez y Morales y Jericó Abramo

El objetivo central de la llegada a Coahuila de Jaime Martínez Veloz como delegado especial del partido Movimiento Ciudadano fue un rotundo fracaso.

Es verdad que el “Jimmy”, con su sapiencia política, logró conjuntar una lista de jóvenes y emprendedores aspirantes al Congreso local, pero eso lo pudo hacer también Poncho Danao.

Desde la capital de Nuevo León, funcionarios cercanos al gobernador Samuel García comentan que la instrucción de Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de MC, era llevarse a dos pesos pesados.

El primero se llama Enrique Martínez y Morales, gran amigo del senador Luis Donaldo Colosio y excelente cuadro político de Coahuila.

El segundo responde al nombre de Jericó Abramo Masso, es diputado federal y acaba de rendir en Saltillo su informe legislativo.

Movimiento Ciudadano busca extender su presencia en el norte del país y los perfiles de EMM y de Jericó se les acomodan, sobre todo porque ambos no traen juego político activo.

El objetivo no se logró, Martínez y Morales y Abramo Masso permanecerán en el PRI en espera de que las circunstancias se les acomoden respectivamente.

Veremos y diremos...

PREMIO GORDO

A veces perdiendo se gana y eso puede que le ocurra a la actual legisladora monclovense, Lupita Oyervides, que negocia no ir a la reelección a cambio de cumplir un sueño profesional.

Lupita ya tiene resuelta su vida familiar, su estado financiero está a todo lo que da y es momento de darle espacio a la nueva generación de políticos.

Por esa razón, la paisana aceptó quedar fuera de la lista de aspirantes del PRI a la diputación local, pero pidió como recompensa, como moneda de cambio, ser magistrada.

La propuesta fue aceptada y solo falta ver qué magistrado se enferma, se jubila o de plano le dan las gracias.

Bernardo suena...

ASEGURADAS

A pesar de los vaivenes y de las presiones, las monclovenses Cristina Amezcua y Esra Cavazos lograron llegar hasta el final y serán candidatas a diputadas locales.

Cristi, si no hay cambio de indicaciones, va de abanderada del PRI en el distrito cuatro y Esra Cavazos participará por el distrito cinco.

Enhorabuena...

A LA SEGURA

Los udecistas Lenin Pérez y Zulmma Guerrero se acomodaron en los primeros lugares del listado de diputados plurinominales de este organismo político.

El político acuñense participará como suplente en la contienda electoral de junio próximo, en tanto que la actual legisladora sabinense se acomodó de manera directa.

La regidora monclovense de UDC, Griselda Arreguín, se quedó fuera de la representación proporcional, merced a sus diferencias y señalamientos contra el alcalde Carlos Villarreal.

Y como ahora PRI y UDC son aliados, fue sacrificada en aras del buen entendimiento y la paz interna.

BUENA BATALLA

En Torreón hay gran expectativa por la posible nominación del priista Hugo Dávila y el morenista Fernando Hernández.

Hugo se trepó a la lista de candidatos a diputados locales con el manejo de los programas sociales de Mejora Coahuila.

Fernando trae todo el apoyo del Bienestar Coahuila y de sus becas federales, por lo que se antoja un encontronazo entre Mejora Coahuila y Bienestar Federal en el distrito once de Torreón.

¿De qué lado masca la iguana? Se preguntan zorrunos políticos de la comarca.

LA PREGUNTA DE HOY

¿A qué ex alcaldesa de Coahuila le decían “Señorita Cometa” en sus tiempos de secundaria?