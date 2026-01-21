Coahuila: Te hubieras ido antes, Román

“Como anillo al dedo” cayó en Morena el reciente fallecimiento del joven lagunero Cris Hernán Pérez, tras ser detenido en Torreón por elementos de la Policía Municipal.

Legisladores y representantes de la 4T alzaron la voz para exigir investigar los hechos como homicidio y acusaron al alcalde Román Alberto Cepeda de falta de autoridad.

TE PUEDE INTERESAR: Lo que sí ve Corina Machado y muchos ignoran

En contraste, al Partido Revolucionario Institucional, el presunto asesinato de Cris le cayó como un balde de agua fría, en vísperas de la elección a diputados locales en junio próximo.

Reconocidos políticos de la comarca lagunera advirtieron que, aunque el “hubiera no existe”, el PRI no estaría hoy contra las cuerdas si Román se hubiera retirado de la alcaldía el año pasado.

Y puede que en eso tengan razón, sobre todo porque su salida ya estaba acordada, pero el edil torreonense pidió continuar, a sabiendas de que su estado de salud no era ni es el mejor.

Torreón no es cualquier ciudad y gobernarla requiere de atención permanente, de amarres políticos, de mano firme y de seguridad, mucha seguridad pública, cosa que hoy no existe.

El daño político y electoral está por verse y Román toca la lira, mientras observa cómo Torreón se calienta...

BOMBERO OFICIAL

Distinguido, caballeroso, preciso y conciso, ha sido siempre el comportamiento oficial del fiscal general Federico Fernández... hasta ayer.

Al menos así lo dejó entrever el diputado Antonio Attolini, al precisar que es responsabilidad de la autoridad salvaguardar la vida e integridad física de cualquier persona detenida.

Y es que el fiscal sostuvo ayer que no hay indicios de agresiones por parte de personal administrativo ni policiaco del Ayuntamiento de Torreón que hayan causado la muerte de Cris Hernán Pérez.

Fernández Montañez dijo que el personal administrativo del Tribunal de Justicia Municipal, que estuvo en contacto con el hoy fallecido, declaró que éste comenzó a sentirse mal.

Y que por eso lo llevaron a la Cruz Roja, pero que nunca se le lesionó al interior del Tribunal, ni por personal administrativo ni por policías municipales.

Attolini Murra aclaró que los artículos 14, 16, y 22 constitucionales establecen que la detención de una persona bajo control del estado proscribe cualquier trato cruel, inhumano y degradante.

¿Aceptará la familia de Cris la versión del fiscal?

MANITA DE PUERCO

Las calabazas se acomodan en el camino y Morena, PT y el PVEM parece que pronto llegarán a un acuerdo para aprobar la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según columnistas nacionales, Morena cedió y retiró la propuesta de eliminar las posiciones plurinominales, a cambio de bajar de 300 a 200 el número de diputados de mayoría.

En la mesa de negociación se acordó también dejar inmóviles las 32 senadurías plurinominales, en tanto Verde y PT insisten en abanderar las gubernaturas de Quintana Roo y de Zacatecas.

Las pláticas están atoradas en ver si los candidatos a plurinominales deberán hacer campañas para obtener estas asignaciones privilegiadas.

Ahí la llevan...

PASA RAZA

El partido del Trabajo en Coahuila sólo aporta desdoro y desprestigio social a la alianza que mantiene con Morena.

Las perjudiciales figuras de Lorenzo Menera y de Antonio Flores, financiadores del PT estatal, denostan a la Cuarta Transformación, que carga como propia la pésima fama pública de ambos.

Menera, actual gerente de Simas Piedras Negras, es un sujeto conocido y reconocido en la fronteriza población como un político con extrañas amistades y de muy mala cacha.

Tony es un empresario muzquense denunciado en Estados Unidos por maltrato familiar y violencia de género, pero con una gran cercanía con el dirigente estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja.

Si Morena y la Cuarta Transformación tienen mala fama en Coahuila, es por ellos y por la protección que Mejía Berdeja les brinda a capa y espada.

Con esos aliados, para qué quieren enemigos...