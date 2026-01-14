Coahuila: Temen autoatentado de los hermanos Tania y Tony Flores

Narra el periodista Julio Scherer, en uno de sus libros, que en cierta ocasión un político alebrestado le gritó en público improperios e insultos a un presidente de la República.

Desde entonces, un tipo enjuto, de sombrero y bien trajeado, acompañaba a distancia al bravucón militante de oposición que, temeroso, buscaba esconderse de su “sombra”.

Los días, las semanas y los meses transcurrieron y el temeroso político y su vigilante no se despegaban, hasta que el primero agarró valor, se acercó al hombre enjuto y le preguntó:

“Oiga, amigo, ya son varios meses que me sigue y sé que es por orden del presidente, ya me cansé de verlo. Si me van a hacer algo, ya dígamelo”.

El tipo se le quedó viendo por algunos segundos, lo tomó suavemente de las solapas y le susurró al oído:

“Mire, señor, estoy aquí por orden del presidente para que no le pase nada, porque no quiere que alguien se aproveche del conflicto y si le llega a pasar algo a usted le vayan a culpar”, respondió.

Son ya varios los políticos locales que han externado su temor de que pueda pasarle algo a los hermanos Tania y Tony Flores Guerra, tras sus ataques e insultos a funcionarios estatales.

Y es que son muchos los empresarios víctimas de estafa y falta de pagos por parte de la exalcaldesa de Múzquiz y el diputado plurinominal, y están dispuestos a cobrarles por las malas.

Otros temen que, en su histrionismo y delirio narcisista, los hermanos, advierten, puedan llegar al autoatentado para culpar a funcionarios de primer nivel en el gobierno estatal.

El fiscal general, Federico Fernández, debe ponerse muy listo porque ambos escenarios son muy factibles.

DURAS PALABRAS

El diputado federal, Rubén Moreira, parece tener memoria de teflón y se le fue con todo a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por tirana y persecutoria.

La denostación contra la gobernante campechana la sustenta en la detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Abud, por encontrarle cocaína en el auto en que viajaba.

El ex gobernador coahuilense dijo que la administración estatal de Layda se ha caracterizado por una persecución sistemática contra quienes alzan la voz y contra periodistas hostigados.

¿Qué dirán Jericó Abramo, Noé Garza, y Ramon Oceguera, cuando oyen hablar a su victimario de intimidación, persecución y tiranía?

Y aún hay más...

¡LA CARTERA!

El lunes pasado me fui a tomar un delicioso café en el famoso restaurante La Parroquia, de Sabinas, con mi amigo Sergio Guanajuato.

Ayer me lo topé en el café La Parroquia, lo saludé efusivamente, pero noté cierto recelo en su respuesta.

Como queriendo y no, me preguntó si por pura casualidad, solo por pura casualidad, no había visto su cartera, porque el lunes que nos juntamos se le perdió.

Tragué saliva, me erguí lo más que pude y respondí con seguridad que no, que no la había visto cuando la sacó para pagar la cuenta.

Por fortuna, una de las muchachas responsables del lugar dijo que su compañera de la tarde algo les comentó y le pidió regresar cuando ella estuviera.

Ahí cambió todo, Sergio se despidió afablemente y hasta propuso otra ronda de café en mi próxima visita a Sabinas.

Así se hacen los chismes....

CORRE, CORRE...

Limbar Valdez cumplió su palabra y ayer se apersonó en la plaza principal del pueblo mágico de Múzquiz ante decenas de simpatizantes.

“El alcalde de Mirasierra” fue retado recientemente por el diputado plurinominal Tony Flores a presentarse en Múzquiz y arreglar de una vez por todas sus confrontaciones personales.

Limbar fue recibido entre vítores y aplausos por ciudadanos que simpatizan con su causa, que le pidieron quedarse en el pueblo mágico para evitar la presencia del legislador “correlón”, dijeron.

Veremos y diremos...