Los sismogramas indican que, en 2022, en nuestro estado hubo 41 sismos registrados, incluso un par llegó a los 4.3 grados en Piedras Negras y Múzquiz.

Otros sismos cimbran el sistema político implementado desde hace 18 años en este suelo y que su hacedor principal quiere perpetuar a lo largo de 24, conocido como el moreirato.

La declaración testimonial de Héctor Javier Villarreal, el tamaulipeco importado al gobierno que, al igual que otras panzas aventureras, se involucró en saqueos del patrimonio de los coahuilenses, impactó terriblemente no en el juicio que se sigue a García Luna, sino en la base misma del moreirato y su legado fatal de la deuda pública, la violencia, los desaparecidos y el atraso en obra que sufre el estado.

Javier Villarreal, pieza clave en el endeudamiento de Coahuila por 50 años, se coló en el ánimo de Rubén N, en el sexenio del hermano bailador, en esos tiempos en que la pregunta clave era: ¿Ya lo viste con Rubén?

Rápidamente pasó de una Subsecretaría en Finanzas a tejer hilo fino con el sistema de administración tributaria del estado y el acceso directo a la llave de los dineros, en fin, la clave fundamental del gran patrimonio familiar de los dos gobernadores que trascenderán a varias generaciones, por la magnitud del saqueo.

Felices estaban cuando en plena campaña del otro hermano, la alianza Beltrones-Gutiérrez-Guadiana denunció públicamente una deuda de 36 mil millones de pesos. De nada sirvió el “ya chole” de Humberto y los millones que chorreó al candidato Peña Nieto, fue destituido rápidamente del PRI Nacional y para curarse en salud grabó un video en el que denuncia haber sido “engañado” por el hoy testigo de cargo y “tan tan”, como decía Rubén N.

Pero fallote, porque años después los coahuilenses sufrimos los estragos de esa deuda que ahorca cualquier obra de importancia y nos tiene restringidos a inauguraciones de Oxxo y Seven, como parte del desarrollo económico del estado.

La situación de Javier Villarreal, que para cualquier mortal coahuilense hubiera sido la cárcel, se vio enrarecida por los sucesos que precedieron a la supuesta denuncia de Humberto al abuso de confianza que había sufrido. Villarreal fue aprehendido por una horas y rápidamente liberado por un juececillo de esos balaceras que arreglas con una botella de tequila y dos litros de Fresca.

Cabe señalar que, en el inter, Javier Villarreal fue fotografiado y fichado como procesado, con número de placa y todo, según gráficas de varios medios de comunicación y curiosamente esas fotos fueron retiradas y destituido el secretario que levantó la diligencia correspondiente.

Meses después, Villarreal fue DETENIDO, pero, aunque usted no lo crea, por autoridades de Texas por poseer más de 10 mil dólares en efectivo y procesado hasta la fecha por los delitos de asociación ilícita y uso de dineros públicos de COAHUILA, de los que se declaró culpable. Válgame dios.

Y uno tontamente se pregunta en referencia al proceso penal que necesariamente debió haberse seguido en este suelo, ¿cuál es su estado procesal magistrado Mery?

Hubo otro temblor que involucra al clan Moreira, se fundamenta en proposición con punto de acuerdo del 21 de marzo de 2013, presentada por el entonces senador Luis Fernando Salazar, cuando era panista, en relación al dinero incautado a Héctor Javier Villarreal Hernández.

En su parte medular menciona: “El legislador propone denunciar la omisión del gobernador de Coahuila por no reclamar para los habitantes del estado los recursos asegurados en los EUA a Héctor Javier Villarreal Hernández, ex tesorero estatal, en contravención a lo dispuesto en la legislación local. Asimismo, exhorta: 1) Al gobierno de Coahuila para que, sin dilación alguna, apoye las acciones de los senadores que han unido sus esfuerzos para reclamar el dinero incautado a Javier Villarreal en las Islas Bermudas”. ¿Sabe quién era gobernador de Coahuila en 2013?. Como la canción de la “Camelia”, del dinero nunca más se supo nada.

Por cierto, para el PAN el caso del ex tesorero Javier Villarreal, “es ícono de la corrupción en el estado”, esto en voz de Bernardo González, su líder, quien lamentó que en México las autoridades no actúen para castigar lo que llamó el “robo más grande de Coahuila”, que dejó como saldo una deuda de más de 41 mil millones de pesos, en sus declaraciones del año 2014. Pero perdón, no recordaba que hoy este personaje ya fue “arreglado” y nombrado magistrado laboral y el PAN ya es aliado de su antiguo rival (Haya cosa).

El impacto de las declaraciones de Villarreal en una extraña comparecencia que lleva jiribilla y un posible mensaje de un hermano a otro, sin duda impactarán en el destino político del estado que hoy día se debate en la efervescencia de una elección histórica y de oportunidad para levantar el yugo que nos aprisiona desde hace 18 años. Fue dicho.

TE PUEDE INTERESAR: Elecciones en Coahuila: tierra de nadie