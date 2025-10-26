Coahuila: Una aproximación a la política aldeana (I)

Coahuila es el único estado del país donde el PRI ha mantenido su hegemonía desde la creación de ese instituto político en sus diversas siglas, incluyendo la segunda transformación del mismo, que es Morena .

Lo anterior, a pesar de los intentos, primero del PAN , luego de Morena y del Partido del Trabajo ( PT ) de llegar a la gubernatura. Esos partidos se han tenido que conformar con algunas senadurías, diputaciones federales, alcaldías y diputaciones locales, y por la magia de las minorías participar en los cuerpos de los ayuntamientos.

Los primeros síntomas del agrietamiento del sistema priista local se dieron en dos sexenios con distinto propósito, a saber: el primero, durante el gobierno de José de las Fuentes , quien se vio obligado a incurrir en las “concerta-cesiones” y así cambiar, por ejemplo, Saltillo por Ramos Arizpe, San Pedro por Torreón, Frontera por Monclova, etc. Y el segundo, con la llegada de los consejeros ciudadanos al Instituto Electoral de Coahuila ( IEC ), en tiempos de Rogelio Montemayor, con el resultado de que el 70 por ciento del territorio del estado era dominado por la oposición, principalmente por el PAN.

Después de la entrega ($$$) de las elecciones de 2017 hecha por la nomenclatura panista y su candidato al PRI, ese partido fue escarbando su profundo agujero que rebotó en la tragedia electoral de 2023, aunque ya en una coalición con sus otrora contrincantes.

En 2026, Manolo y la nueva estructura de la Generación X en su partido tendrán la segunda prueba, tras haber sufrido una derrota estratosférica en las elecciones federales de 2024, en las que su partido solamente se llevó una diputación federal y un senador de mentiritas (Aguillón dixit), aunque recuperó terreno en las alcaldías.

El escenario se complica para determinar la estructura del próximo centro de alabanza (perdón, Congreso del Estado) porque, por principio de cuentas, la otrora alianza ya no resultó benéfica para el PAN, pues siendo un partido de simpatizantes y no de militantes, la decepción fue inmediata cuando se descubrió la negociación oculta que se dio en las cúpulas de ambos partidos, y que torpemente fue denunciada por el mismo presidente del PAN, en un célebre episodio de “no me ayudes, compadre”.

Los nuevos jugadores, entre los que se incluye al PT unido a Morena (como sucedió en Piedras Negras) y a Movimiento Ciudadano , acarrearán una dinámica distinta en la conformación del próximo Congreso. Y aunque se puede adivinar que, con las fórmulas legales electorales, el PRI seguirá manteniendo su mayoría, ésta podría no alcanzarle para la absoluta. Pero vamos por partes.

Con la eliminación del PRD (es decir, la tía y cinco sobrinos), los simpatizantes de la izquierda moderada, que antes eran cooptados por ese partido, tienen en el PT cabida ajustada y en Morena una mina de posibilidades por la aceitada maquinaria que se tiene desde hace siete años a través de las múltiples pensiones para todas las edades, que rebasan los presupuestos de Mejora (PRI).

El PT, que creció en forma exponencial en 2023, lo hizo solo y castigado. Y después del perdón, al año siguiente, en unión con Morena se apropió de un antiguo bastión del PRI, Piedras Negras, además de Allende y Zaragoza. El líder visible, “El Tigre” Ricardo Mejía , ha maniobrado sigiloso, y un día sí y otro también, se ha dedicado a denunciar las tropelías de la nomenclatura coahuilense y a sus personajes del pasado, convertidos ya en un lastre para el gobernador Jiménez.

Por otra parte, Movimiento Ciudadano pretende ir lavándose la cara, pero a través del Jimmy, una figura desgastada que ha cambiado de partido en varias ocasiones y que regresa a su tierra natal tras casi cuarenta años de ausencia. Y decimos “ausencia” porque poco queda de aquel líder universitario de los años ochenta.

Si bien es cierto que hay cuadros muy serios en ese partido, que sobrevivió a la elección de alcaldes de 2024 obteniendo presencia en varios ayuntamientos y la alcaldía de Hidalgo, la jugada será colocada en la obtención de diputaciones plurinominales, con muchas posibilidades en el Norte con el Dr. José Antonio Alba Galván y en la región Sureste, en donde la estructura del partido pertenece a los jóvenes.

En ese sentido, el escenario del próximo año se vislumbra competido. Y aún no analizamos los casos de Morena, obviamente del PRI con sus sueños de carro completo y del PAN, cada vez más debilitado y posiblemente desahuciado. Ya veremos.