Coahuila: ¿Unión o desunión? ¡Violencia sin prevención!

La subdirectora, Edith Nevárez González, falleció. Dos docentes, Ricardo Quintana y Gerardo Villarreal, resultaron lesionados; Quintana continúa en estado delicado. Por su parte, la alumna Romina, de 17 años, quien resultó lesionada, fue dada de alta, en tanto que Alexis, estudiante de primer grado, se encuentra grave tras perder una mano.

EL HECHO . El jueves 1 de octubre, por la mañana, dos hermanos gemelos de 18 años, exalumnos de la Escuela Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, ingresaron al plantel y agredieron a docentes y estudiantes con machetes y explosivos caseros.

LA IRONÍA. En el ejido La Unión ocurrió un acto de violencia brutal que puso de manifiesto la desunión entre las dimensiones preventiva y punitiva del modelo estatal de seguridad pública.

Ambas deberían caminar juntas. Sin embargo, mientras el modelo privilegia la contención policial del crimen organizado y responde con eficacia a su asedio constante, desatiende condiciones sociales y comunitarias que generan daños cada vez mayores.

Contiene el retorno del crimen organizado, pero no reduce los riesgos asociados al consumo de drogas –en particular, anfetaminas y cristal–, a los anexos clandestinos ni a la violencia familiar y entre vecinos en comunidades populares y rurales. Además, la protección llega de manera desigual a estos sectores, cuyas posibilidades de ser escuchados y recibir ayuda antes, durante o después de una crisis son menores.

Así, bajan las estadísticas de ciertos delitos y mejora la percepción de seguridad, mientras otros daños cotidianos permanecen ocultos hasta estallar de manera inimaginable. Lo ocurrido en la secundaria del ejido La Unión es un doloroso recordatorio.

Por eso, la tragedia deja una pregunta sin respuesta: ¿qué posibilidades tenían las familias, la escuela y los servicios públicos de identificar los riesgos y obtener ayuda antes de la agresión?

ESFUERZOS EXISTENTES. Sería injusto afirmar que el gobierno estatal carece de programas preventivos. En 2026, la Fiscalía, el Poder Judicial y las secretarías de Salud y Educación suscribieron un acuerdo para poner en marcha el programa Impulsores de Paz, orientado a la mediación de conflictos escolares. Ese mismo año, el DIF, las dependencias de Salud, Educación, Seguridad Pública, Cultura y Deporte, así como la Fiscalía y el Icojuve, lanzaron la estrategia Vive Libre Sin Drogas.

La Fiscalía también impulsa, de manera interinstitucional, programas como Constructores de Paz en entornos escolares; y Aplícate, dirigido a reducir la reincidencia y los factores de riesgo vinculados al consumo de sustancias.

Por su parte, Inspira Coahuila colabora con el DIF, la Fiscalía, las secretarías de Salud y Educación y el Icojuve en acciones para prevenir la violencia y fortalecer la salud mental, que pueden contribuir a la prevención social del delito.