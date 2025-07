Coahuila: Usaron mis pedimentos en aduanas para huachicol, asegura Ernesto Ruffo

Ahora resulta que los ferrotanques decomisados recientemente en Ramos Arizpe y Saltillo, con 15 millones de litros de combustible huachicolero, fueron envasados en su trayecto a Coahuila.

Al menos eso intentó justificar el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, al señalar en entrevista con Ciro Gómez Leyva que ya cotejó los documentos de importación y no concuerdan.

“Ya revisamos el pedimento del combustible y, en el papel, lo que importamos a México es muy inferior a la gasolina que se decomisó”, explicó Ruffo Appel.

El dueño de la compañía Ingemar, importadora del cargamento de combustible, aclaró que una vez en México, la empresa ya no se hace responsable de lo que ocurre con éste.

“Estamos en la mejor disposición de apoyar en la investigación al señor Omar García Harfuch, pero es claro que podemos demostrar que importamos menos combustible del que hallaron”, reiteró.

La hebra se rompe por lo más delgado y todo apunta a una mafia huachicolera que involucra a agentes aduanales, empresarios y hasta empleados ferrocarrileros.

INFANCIA ES DESTINO

“Todo empezó con una caja de dulces que vendía de tienda en tienda. No fue fácil, pero esa etapa me enseñó a trabajar con dignidad, a valorar cada peso ganado y hoy soy empresario”.

Así resumió el empresario y político ramosarizpense, Gerardo Covarrubias, en redes sociales, su historia de vida, al recordar a aquel niño que recorría a pie las tiendas ofreciendo dulces.

“Yo no nací en cuna de oro y con esos dulces me compré mi primer carro, después fui comerciante, luego restaurantero y entendí que el trabajo dignifica y el esfuerzo transforma”.

¿Te identificas con esta historia?

TOP TEN

Coahuila se ubicó entre los 10 estados del país con mayores anuncios de inversión privada en este 2025, según la plataforma Data, de la Secretaría de Economía federal.

Esta entidad registra el séptimo sitio, con 821.1 millones de dólares en inversión privada anunciada y está por debajo de Zacatecas, Querétaro y Tamaulipas.

En primer sitio se encuentra Baja California, con 4 mil 225 mdd acumulados; le sigue Nuevo León, con 2 mil 490 millones de dólares; y en tercer sitio Sonora, con 2 mil 275 millones de dólares.

Nada mal...

PESOS PESADOS

Los dardos y espadazos verbales entre el senador morenista Luis Fernando Salazar y el diputado federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, advierten de su habilidad para el debate y la oratoria.

Ambos, casi seguro, estarán en su momento en la boleta de candidatos al Gobierno de Coahuila y los debates públicos entre éstos se antojan y anticipan de poder a poder.

Ahora bien, en la alianza electoral PRI-PAN deben de comenzar a identificar qué personaje del tricolor puede confrontar con éxito a Luis Fernando y Ricardo en una discusión cara a cara.

Si me apuran, solo se me ocurren uno o dos, no más...

A TORO PASADO

Tremenda reflexión subió a sus redes sociales la ex alcaldesa morenista de Múzquiz, Tania Flores Guerra, que lo mismo sirve para la política que para vida misma.

“Mucha gente queriendo tocar la cima, sin saber el frío que hace en las alturas”, posteó Tania y cerró el comentario con la palabra resiliencia.

Recuerdo aún una de las primeras entrevistas que le hice a Flores Guerra, tras ganar la elección a la alcaldía del pueblo mágico y se le notaba alegre, ilusionada y con mucha fe en el trabajo.

Ya en el poder, algo pasó y ocurrió lo que muchos ya conocen y ahora la otrora fulgurante figura morenista dejó de ser invitada a reuniones políticas, aunque tiene una vida privada envidiable.

“Cuida lo que pides, porque se te puede conceder”, dice un sabio refrán.