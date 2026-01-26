¿Cobrar y pagar peleando?

Te vendo y me compras. Te vendo más caro para que pagues más. Si me haces pagar más caro al comprarte, al vender encareceré.

Es el subibaja de tarifas y aranceles que acaban inflando y encareciendo a las dos naciones perdedoras.

Del norte te quieren cobrar el muro y desde acá ya se intenta cobrar el enorme terreno sustraído, hace tiempo, con presión de amenaza militar.

RESTITUCIÓN URGIDA

Se firmó entonces un tratado de precio ínfimo. Ahora nuestro país quiere restitución, ya no de territorio sino de precio de terreno y de todo lo que de él se extrajo, calculando todo en los precios contemporáneos.

El plan es que el tribunal internacional de La Haya adopte la denuncia y haga justicia. La actitud mexicana ha despertado un apoyo y solidaridad que viene de todos los horizontes, Por cierto, dicho tribunal acaba de sentenciar que, cualquier nación que acepta sus dictámenes, debe encarcelar a Donald si llega a visitarlo, a causa de los crímenes de migración cometidos por él.

RIESGOS POR LENTITUD

El destemplado Donald, casi ya con destitución encima, experimenta el afán posesivo hacia Gaza, hacia Venezuela, hacia Canadá, hacia Groenlandia... y sigue la lista en su imaginación voraz.

Sorprende la pachorra jurídica que impide a aquellas instancias retardadas sacudirse legalmente a mandatario convicto, a quien ya le faltan pies para seguirse dando tiros en ellos.

TRIGÉSIMO ANIVERSARIO

Sí. Fue hace treinta años que quedó aceptada una parroquia sin templo. Se llamaría de San Pablo Apóstol.

Era solo territorio. Empezó todo en un salón prestado por las religiosas del internado Buen Pastor, que daba albergue a niñas desamparadas.

Se hacían las celebraciones dominicales bajo un árbol. De una de sus ramas se hacía pender un crucifijo. Los asistentes venían de sus casas trayendo silla o banco. Después se usó una lona azul que soportó asoleadas, lluvias y vientos.

DONADORES VOLUNTARIOS

La gente sencilla del barrio de Los Ángeles vendía tamales y organizaba kermés. Se pudieron rifar automóviles que facilitaba la agencia Ford.

Se fueron multiplicando los donadores voluntarios y quienes ofrecían poner una puerta, algunas bancas, maderas y pavimento para el estacionamiento, techo e instalaciones de servicios.

COMUNIDAD DE COMUNIDADES

Se consagró el templo ya utilizable. Ha sido una comunidad parroquial misionera. Se dio prioridad a los retiros de evangelización.

Se formaron las pequeñas comunidades de las que fueron brotando los ministerios laicales. Los tres párrocos que ha tenido han continuado con esa tarea evangelizadora y se va logrando que sea la parroquia una gran comunidad de pequeñas comunidades evangelizadas.

TÉ CON FE

-¿Por qué nunca hay que temer al fracaso cuando intentamos hacer algo valioso?

-Porque el único verdadero fracaso es no atreverse a intentarlo. Y lo que llaman fracaso, habiéndose arriesgado, no es sino una oportunidad de aprendizaje y de superación para un nuevo intento.