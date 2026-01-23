Lo tangible, lo suficiente y lo invasivo

Laboratorios, recepción y envíos subrepticios llegan allá al expandido menudeo que vende tóxicos ilegales a superadictos que pagan para consumo, en sobredosis que resultan letales en gran número, en el país vecino.

Quien preside esa nación quiere resultados tangibles como extinción de centros de distribución y captura de involucrados en el mercado y en las complicidades de quienes permiten y facilitan y de quienes lucran.

LO TANGIBLE HACIA LA SUFICIENCIA

Ofrecen, de aquel lado, el uso suficiente de la fuerza en territorio nacional contaminado para extinguir los centros y así sumarse a los esfuerzos insuficientes de este lado. Piden permiso los vecinos para solo hacer lo suficiente.

No se trata entonces de una invasión puesto que se busca el consentimiento y la aceptación de autoridades. Se asegura no pretender ningún otro provecho sino el de quitar, de raíz, la causa de que mueran miles de jóvenes adictos, aquí y allá.

SUFICIENCIA SIN INVASIÓN

Se practica ya, en nuestro país, el término medio de lograr suficiencia nacional, enviando personal que reciba, más allá de la frontera, la capacitación necesaria para ser suficientes, sin buscar apoyo directo de personal extranjero.

Puede respetarse soberanía si es la autoridad propia la que solicita apoyo y permite esa presencia y actuación de extranjería capacitada y suficiente. Como se ha pedido a Cuba completar el esfuerzo médico con profesionales de allá. Como, en los descarrilamientos, se han invitado peritajes no nacionales.

Lo tangible para ambas naciones solo será lograr lo suficiente con presencia activa propia capacitada o con acción permitida ajena, sin devaluarse a invasión.

VIGILANCIA ROBÓTICA

Hay semáforos renovados y sincronizados en la ciudad.

Vigilancia a señales, moderación en velocidad, respeto al peatón, uso de pasos peatonales, usar trazos de paso peatonal seguro, contacto visual de conductores en esquinas de paso alternativo son también exigencias de un tránsito vehicular abundante y creciente.

La presencia de policía de tránsito es escasa y solo eventual. Se avanza hacia la vigilancia robótica y, pronto, hacia la conducción satelital de unidades sin conductor.

TÉ CON FE

-¿Cuáles son las idolatrías contemporáneas?

-Se contempla una trilogía: El afán de poder, el afán de tener y el afán de placer. Con la raíz de la egolatría que olvida la sabiduría de no tratar a los demás como no quisiéramos ser tratados nosotros...