Cocina con verdad: Chef Abugarade

Es hermoso pensar que los legados no terminan. La cocina tradicional mexicana se defiende en medio de una explosión distinta de la gastronomía. Las nuevas generaciones optan por tendencias, técnicas e innovaciones. Hablemos entonces de la Chef Cristina Abugarade, no sólo como la Chef ahora ejecutiva de La Canasta, sino como una guerrera de los sabores que nunca se van.

Estudiada en el Gastronómico de Coahuila, además de haber estudiado con Yuri de Gortari (muy pocos han tenido ese honor), es una viajera que experimenta la cocina desde un sitio profundo.

Estuvo en Europa haciendo tortillas, en Monterrey con Chefs reconocidos como los Rivera Río y restaurantes como La Buena Barra, también picó piedra en Ensenada con el chef Plascencia. Volvió a Saltillo a seguir con su misión, colaboró con Epazote y también estuvo en Las Delicias de mi General.

Cristina recurre al fondo de las cocinas mexicanas aunque es de ascendencia libanesa.

Disciplinada, intensa, investigadora además de una excelente repostería. Formadora de su propia historia en un duelo entre lo verdadero y lo que no le resuena. Ha convivido con la milpa y las mujeres del mole en Oaxaca. Creyente de las reglas universales de la cocina, el sitio donde nace todo. La cocina raíz.

Todos pueden cocina, se dice en “Ratatouille”, y si , pero no todos cocinan desde el alma y ella lo hace. Sin tener nada en contra del masculino, las cocinas se volvieron territorios de hombres donde nos ha costado mucho sobresalir, no por pagar publicidad y que se nos vea en todas partes. Es un trabajo en el que se lee, se habla con las plantas, se le pide permiso a la tierra y la fauna para tomarla y llevarla a la olla. Sin dudarlo, Abugarade es una de ellas.

Investigar, recorrer territorios, probar, ejecutar, crear, convivir en el mercado con las doñitas y también en el chef reconocido. Sentir y ella siente y cuando pruebas su cocina sabes que hay un sentimiento emitido de pasión y conocimiento.

Saltillo cuenta con mucho talento joven; la edad no envejece la mesa, la conserva. Y para los más grandes es bello saber que los jóvenes van tras la identidad. Los egos no aportan nada, reconocernos unos a otros es la cadena de valor entre este oficio que cada día aprieta más la tripa para hacer el chorizo.

Síganla y obsérvenla, prueben su cocina con ideales y propósito. Visiten La Canasta, prueben ese chilón en nogada, y todos los espacios de grupo Tómbola. Ahí usted sabrá de lo que hablo. No olvide su nombre: Cristina Abugarade.

El tiempo es un factor indispensable para la permanencia.

Cocina con verdad, su lema culinario.

Comamos con verdad.