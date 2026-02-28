Colorímetro nacional

EN ROJO. Resulta evidente que con los episodios sangrientos del pasado fin de semana –que agarraron a la Presidenta en plena gira por Coahuila– los acomodos en el seno del régimen de la 2T fueron tomando su cauce. Sobre todo por la estacada casi mortal que había propinado el libro de Julio Scherer Ibarra a los “duros” del partido, que rodean a Sheinbaum por órdenes del mesías tropical de Tabasco y que, hasta entonces, le habían dado margen de maniobra para que la Presidenta pudiera zafarse de ellos.

Se dice que la siguiente jugada de la Presidenta era la entrega de “El Mencho” a Estados Unidos para que la “gorda cantara” y terminara con el cuadro de pseudoizquierdistas acomodaticios que se aferraban al poder, pero ya con pocas uñas.

El golpe fue contundente, ya que con la muerte de “El Mencho” y la intervención del ejército en el operativo –y no la Secretaría de Seguridad Pública– se logró, por una parte, evitar que este criminal soltara la boca con los gringos y, además, cubrir de humo el efecto del libro de Julio Scherer Jr. en el grupo de los duros.

Una jugada peligrosa que es a su vez mensaje directo desde Palenque, a fin de demostrar quién manda en el país y, si se equivoca, remanda; los tiempos del cacicazgo político regresan y se pretenden afianzar hasta el 2050. Al tiempo.

NARANJA. La reforma electoral como instrumento de dominación ya pronto estará en el cocedor; solamente faltan algunos ajustes internos para que tanto el Partido del Trabajo (PT) como el Verde caigan en la trampa a fin de subsistir.

Aquel viejo sueño de don Jesús Reyes Heroles, de no despertar al México bronco en 1978, había dado resultados, al menos para dar un respiro a la oposición, la cual logró, en un caminar de 22 años, llegar al poder en el país y, en menor tiempo, dominar al Congreso de la Unión.

La estructura electoral, si bien es cierto, se había convertido en un juego de los partidos políticos y una exclusión de los ciudadanos independientes, había evolucionado de tal manera que, a través de la plurinominalidad, la oposición tenía acceso al Poder Ejecutivo y Legislativo a nivel federal y estatal.

Bien, la reforma propuesta tiene dedicatoria bien definida a fin de convertir a Morena en el partido hegemónico, y está casi por lograrlo con sus aliados del PT y Verde.

En la ley está la trampa, decían los antiguos, y precisamente en la modificación de la manera de elegir a los pluris o diputados de mentiritas (¿qué sería del PRI sin los plurinominales?) lleva el cartucho cortado y listo.

AMARILLO. Regresando al libro de Scherer Ibarra, en uno de sus capítulos refiere que la quiebra de AHMSA fue planeada por AMLO a través de acciones concretas, como la suspensión de compra de carbón de MICARE por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y posteriormente la oferta a Julio Villarreal (dueño de Afirme y Villacero) para que rescatara la compañía.

Resulta que la audiencia del proceso de quiebra y posterior remate de la empresa se declaró desierta por cuestiones procesales; lo anterior, en una jugada que huele a podrido, tanto por la conducta del juez como del síndico. Mientras tanto, miles de familias de Monclova y la región quedan a la espera, en un acto más criminal que el del pasado fin de semana, ya que el desangre va por goteo.

VERDE. En una elección histórica en el seno de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sobre todo porque se alejó del proceso sucesorio clásico que había acontecido desde la muerte de don Fidel Velázquez, el coahuilense Tereso Medina fue electo secretario general mediante una planilla de unidad, a la cual se sumaron sus contrincantes e incluso enemigos velados. Tereso logró ese consenso y, evidentemente, las cosas vienen bien para nuestro estado, que tendrá una elección interesante no solamente en el 2027, sino en las de gobernador y alcaldes. Y esto es así porque habrá un retorno en la participación sindical en puestos de elección popular, de los cuales estuvo privada esta organización por varios años.

El estilo de Tereso en las negociaciones y el cultivo primero de la nueva cultura laboral dieron pie a lo que llaman sindicalismo responsable, que sin duda marcará la pauta para la CTM en el futuro. El otro paso vendrá en recuperar el territorio perdido.