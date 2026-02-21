Materia Política #1: Reacomodo sindical y auditorías millonarias

/ 21 febrero 2026
    Materia Política #1: Reacomodo sindical y auditorías millonarias
    Foto IA

Unos millones faltantes de comprobación aquí, otros allá y más acullá, son la cantaleta periódica y puntual de los resultados de las auditorías superiores del estado que cada año se dan a conocer

Nutrido de acontecimientos, el transcurrir de los días nos lleva al análisis de sus entrañas y procesos.

LA NUEVA ERA. No sólo será una elección sui generis, sino también fuera de contexto la que acontecerá en el seno de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) para elegir a su líder nacional. Los cánones establecían que la elección partía necesariamente de la muerte del secretario general, como regla no escrita a partir del fallecimiento de don Fidel Velázquez.

Hoy somos testigos de una nueva manera de determinar el futuro de la organización, abriendo la sucesión a las diversas fuerzas internas a partir del anuncio que, por motivos de salud, efectuó don Carlos Aceves del Olmo.

Dos corrientes brotaron en este contexto: una que refería la unidad a través de una planilla y otra que impulsaba la elección abierta; al parecer tuvo éxito la primera que, en voz de Tereso Medina, lo hará llegar en caballo de hacienda a la otrora central invencible en el contexto sindical del país.

Un gran esfuerzo para llegar tejiendo alianzas. Sin embargo, la mayor tarea será en la operación cicatriz, con aquellos que terminaron venciéndose anticipadamente y que obedecen a sus propios intereses locales.

La CTM padece hoy una crisis política ante la falta de participación del gremio en los puestos de elección popular que fueron agandallados por otras facciones dentro del PRI.

Son varias las amenazas y el camino es tortuoso, pues la cancha de los conflictos laborales con fuerzas como la CATEM y los sindicatos radicales son las empresas y los negocios, y las cosas deben resolverse con talento y en forma quirúrgica.

La tarea de Tereso será precisamente esa, y la de su planilla será la de lograr una cohesión alejada de las referencias locales y transformarlas en un esfuerzo nacional, una labor en la que ya van tarde.

LO DE SIEMPRE. Unos millones faltantes de comprobación aquí, otros allá y más acullá, son la cantaleta periódica y puntual de los resultados de las auditorías superiores del estado que cada año se dan a conocer, en un extraño mecanismo que nunca refiere el cumplimiento posterior; entonces surge el borrón y cuenta nueva.

Parecería un ejercicio del choteo y la burla. Sin embargo, se trata de los dineros que surgen del patrimonio de nuestros impuestos y derechos liquidados con esfuerzo, que se ponen a disposición de la discreción de los funcionarios para que estos cumplan con la administración honesta y puntual a la que se comprometieron.

La relación de irregularidades administrativas (en vulgo, transas) incluye al Poder Ejecutivo y Judicial del estado, donde también se cuecen habas.

Nada más de entrada: 33 de los 38 municipios de Coahuila deberán aclarar el uso de 928 millones de pesos de recursos federales, producto de observaciones en nómina, obras y adquisiciones. Solamente en Torreón andan bailando 313 millones en recolección de basura.

En la SEDU se detectaron irregularidades en el programa de Expansión de la Educación Inicial y el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Mientras que en la UAdeC no cantan mal las rancheras, pues la detección de faltantes alcanza los 149 millones de pesos.

Lo más lamentable es que nunca nos enteramos de la “regularización” de los atracos y estos los pagan los funcionarios de a pie o la tierra. ¡Haya cosa!

LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MAGISTERIO. Derivado de las auditorías referidas, el sistema de seguridad social del magisterio estatal no solamente está en crisis, sino que persiste el saqueo inmisericorde denunciado por el Magisterio en Acción por la Seguridad Social (MASS), con faltantes detectados por 84 millones de pesos. Además, en los ingresos por 113 millones se registraron gastos excesivos de directivos y algunos empleados por 67 millones y otros 10 millones “entre pitos y flautas”. Mientras más de mil pensionados se quedaron sin sus pólizas, los ingresos se gastan en albercas y salones, entre otros lujillos.

No contento con ello, en el FOVI 38 hay 120 millones adicionales mal usados, mientras miles de agremiados carecen de vivienda o al menos un terrenito. Y aparte, se dice que entre los administradores hay una red de familiares del director del fondo. Averígüelo, Vargas.

