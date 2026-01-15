Comer pizza puede llegar a ser una decisión importante. Ilustra nuestra manera de acercarnos a decisiones en general. Tú, ¿cómo decides?
¿Cómo tomamos decisiones? Hoy salí a un spa a regalarme un masaje. Encontré un spa muy lindo donde me siento cómoda. Pero eso no es lo que les quiero compartir. Al salir de casa comenzaba a nevar. Caían copos grandes pero relativamente escasos. Llegué al spa y salí poco más de una hora después. Las calles estaban cubiertas de nieve espesa y ligera, nueva, limpia, y seguía cayendo ahora abundantemente. Las calles estaban algo resbaladizas y había que manejar con mucho cuidado. Aún así tenía que manejar. Tenía que volver a casa. Confieso que patiné una vez al aplicar los frenos de manera incorrecta. Sin consecuencias. En los últimos 52 años solo he manejado en la nieve en Saltillo. También sin consecuencias.
¿Y qué tiene esto que ver con tomar decisiones? Resulta que más tarde creo que querré una pizza. ¿Qué procede? ¿Voy al restaurante y como allí? ¿Pido por teléfono y voy a recogerla? ¿Pido por Door Dash (el Rappi de acá)? Hmmmm... Si salgo yo, las calles tal vez estén aún en mal estado. Si pido para entrega alguien tendrá que manejar. Aclaro que aquí no usan motos sino coches. Consideraciones: mi edad, no estoy muy acostumbrada ya a manejar en la nieve, la persona que me traería la pizza sería alguien más joven y más versado en manejar en estas condiciones de clima. Si decido no pedir la pizza, por tal de que nadie salga, le quitaría una oportunidad de trabajo a alguien. Y desde mi criterio propio asumo que todo mundo quiere trabajar siempre más que menos.
¿A qué voy con todo esto? Intento mostrar el proceso de decisión, cuando menos mi proceso. No considero que todos deberían decidir cómo lo hago yo, pero sí es importante tener un proceso de decisión y conocerlo para refinarlo si es necesario. ¿Qué decisión tengo pendiente? ¿Qué debo considerar para tomarla? ¿Me inquieta tomar el tiempo para decidir de manera consciente? ¿Tomo demasiado tiempo? Nos invito a contemplar el proceso que usamos para decidir, y qué aplica para cada tipo de decisión. Mientras tanto, pido mi pizza.