Comisión Ambiental Metropolitana: Una propuesta ciudadana por el aire que respiramos

Este domingo VANGUARDIA publicó una nota sobre la propuesta de creación de la Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe) para la Zona Metropolitana de Saltillo, misma que pude presentar dentro del 3er. Foro de la Red de Innovación de Agua y Recursos Ambientales.

Esta iniciativa es producto del trabajo conjunto que diversas organizaciones venimos realizando desde abril para enfrentar la problemática de la calidad del aire, generada principalmente por el crecimiento desmedido del parque vehicular y la actividad industrial.

A lo anterior se suman las emisiones generadas en la cuenca atmosférica de la Zona Metropolitana de Monterrey, mismas que por, efecto de la dinámica de los vientos, vienen a dar en buena parte a la cuenca del Valle de Saltillo, convirtiéndole en cuenca receptora.

Asimismo, la región climática en la que nos encontramos y la desertificación derivada de un insostenible modelo de urbanización disperso provocan la generación excesiva de material particulado y la incapacidad de la cuenca para aportar un control natural eficiente.

Para atender la problemática descrita, se plantea una vía para institucionalizar, desde la perspectiva de cuádruple hélice, la cooperación entre los gobiernos locales, la sociedad organizada, la academia y el sector productivo, desde una perspectiva supramunicipal.

La estructura orgánica que se propone está diseñada para aprovechar los mecanismos de coordinación metropolitana amparados en el artículo 115 constitucional. En primer lugar, se propone integrar un Órgano de Gobierno conformado por las autoridades locales.

Aquí será necesaria la representación de titulares de los gobiernos, estatal y municipales, y de responsables del sector ambiental. Una de sus principales funciones será asegurar que los acuerdos cuenten con respaldo político y presupuestal para su ejecución.

Se propone también la instalación de una Dirección Ejecutiva como brazo operativo, teniendo a su cargo la facilitación de los trabajos de la CAMe y el seguimiento a acuerdos, así como al cumplimiento de los compromisos asumidos y los proyectos instrumentados.

Para evitar cargas presupuestales innecesarias, se propone que su equipo operativo esté conformado por personal comisionado, es decir, personas que ya laboran en las áreas ambientales de los gobiernos locales, pero bajo la guía de dicha dirección ejecutiva.

Si bien se requerirá contar con personal permanente, este se reduce al mínimo, a fin de que se cubran solamente las funciones administrativas básicas. El modelo operativo, además de eficientar el recurso, busca aprovechar experiencia y conocimiento existentes.

Para garantizar un liderazgo técnico y ajeno a intereses políticos, la persona a cargo de la Dirección Ejecutiva deberá ser seleccionada a través de una convocatoria abierta, garantizando el perfil idóneo y la transparencia en la gestión de los trabajos de la CAMe.

Se plantea también la creación de un Consejo Asesor Permanente, órgano consultivo integrado por personas expertas con un perfil científico avalado por instituciones académicas y centros de investigación prestigiados y con reconocimiento en la materia.

La función del Consejo será trascendente para asegurar que las decisiones se sustenten en evidencia científica sólida y no en percepciones superficiales de la situación. Con lo anterior, las decisiones adoptadas contarán con validez y pertinencia de carácter técnico.

También se considera necesaria la Representación del Sector Productivo, sumando a las empresas generadoras de emisiones, con voz, pero sin voto, permitiendo el diálogo y retroalimentación técnica, pero cuidando la imparcialidad en la adopción de acciones.

Esto permite evitar posibles conflictos de interés, impidiendo que las generadoras de emisiones se conviertan en juez y parte al evitar su influencia en la determinación de medidas necesarias, pero garantizando que se puedan considerar sus preocupaciones.

Finalmente, y de la mayor relevancia, se propone la incorporación de una Representación Sectorial que integre a organizaciones de la sociedad civil y actores ciudadanos destacados, garantizando una efectiva incidencia ciudadana.

Su adición permitirá que los distintos sectores sociales encuentren una posibilidad de participar de manera informada en la toma de decisiones, asumiendo un papel corresponsable en la gobernanza atmosférica de la Zona Metropolitana.

Abrir la puerta a la toma de decisiones coordinada entre quienes vivimos en nuestra zona metropolitana hará viable aspirar a un futuro posible.

