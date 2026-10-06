¿Cómo se nos prende el foco?

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus investigaciones sobre los canales iónicos activados por luz y el desarrollo de la optogenética, una técnica que permite encender o apagar determinadas células nerviosas utilizando luz. Dicho así parece sencillo; algo así como que se nos prenda el foco. Estos científicos consiguieron acercarnos al territorio más complejo, misterioso y delicado que existe: nuestro propio cerebro. Y aquí comienza lo verdaderamente inquietante. Durante siglos hemos intentado entender por qué pensamos como lo hacemos, por qué recordamos o sentimos miedo, tristeza, placer y ansiedad, o qué provoca una adicción, una depresión o una enfermedad neurodegenerativa. Para ello, hemos abierto cráneos, observado neuronas y realizado electroencefalogramas, resonancias y toda clase de experimentos.

Pero una cosa es observar el cerebro y otra, muy distinta, intervenirlo con precisión. La optogenética cambia las reglas. Los investigadores descubrieron proteínas sensibles a la luz en organismos microscópicos, particularmente en algas, y demostraron que podían introducirlas en células nerviosas para hacerlas responder a estímulos luminosos. Así nació una herramienta capaz de controlar la actividad de neuronas individuales y de circuitos completos con una precisión extraordinaria. Y en algo que parece como de ciencia ficción: un alga microscópica terminó ayudando a encontrar un interruptor para el cerebro humano. En eso radica la importancia de este Premio Nobel, el cual nos invita a comenzar a hacernos preguntas. Porque si podemos encender determinadas neuronas con luz, también es posible apagarlas, identificar circuitos relacionados con una conducta, intervenir sobre ellos y manipular determinadas conexiones cerebrales para estudiar la memoria, las emociones o el comportamiento. Estamos entrando en una zona donde la medicina y la ética tendrán que caminar juntas. La propia investigación ya ha permitido analizar mecanismos vinculados con la memoria, las emociones y el comportamiento, y está abriendo caminos para comprender enfermedades como el Parkinson, la epilepsia, los trastornos depresivos, las adicciones y otros padecimientos neurológicos y psiquiátricos. También existen líneas de estudio relacionadas con la recuperación de la visión. Pero, ojo: esto no significa que mañana logremos curar la depresión, ni que un médico entre al consultorio, apunte una luz hacia nuestra cabeza y borre aquello que nos hace sufrir. La tecnología todavía está en investigación y sus aplicaciones terapéuticas continúan en desarrollo. Se trata de una herramienta que puede permitirnos comprender qué ocurre cuando una determinada red neuronal se activa, qué sucede cuando se apaga y cómo esos cambios producen una conducta.

Estamos hablando, en otras palabras, de empezar a descifrar el lenguaje eléctrico y químico con el que funciona nuestra mente. Y eso puede ser extraordinario, pero también peligroso si algún día la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad para ponerle límites. Porque una cosa es utilizarla para recuperar el movimiento de una persona enferma, tratar un padecimiento neurológico o devolver parcialmente la visión, y otra muy distinta es emplearla para modificar recuerdos, alterar emociones o manipular conductas con fines ajenos a la medicina. Hegemann comenzó estudiando cómo un alga diminuta respondía a la luz. Décadas después, esa curiosidad ayudó a desarrollar una tecnología que permite controlar la actividad neuronal mediante estímulos luminosos. El Nobel de Medicina 2026 no solamente nos habla de neuronas, proteínas y luz. Nos está diciendo algo mucho más profundo: el cerebro ya no es una caja negra completamente cerrada. Hemos encontrado una puerta y, detrás de ella, están nuestros recuerdos, miedos, emociones, enfermedades y quizá algunos de los secretos más profundos de lo que significa ser humano. Ahí estará uno de los grandes debates del futuro. La humanidad ha aprendido a dominar la materia, la energía y la información. Ahora está aprendiendo a manipular, con una precisión cada vez mayor, la actividad del cerebro. @marcosduranf