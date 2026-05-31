Conceptos (II)

SOBERANÍA . Una palabra utilizada hasta la saciedad por la presidenta Claudia Sheinbaum durante el último mes y que saca a la luz como quien porta una pistola, pero que, al final de cuentas, resulta de agua.

Semana de mucha actividad y también de omisión en todos los niveles de gobierno, que dan pie al necesario “analis”, como diría mi sabia abuela.

Definida por el artículo 39 constitucional, la soberanía reside en el pueblo, pero este transfiere ese poder al gobierno a través de los tres poderes, por lo que resulta un bien intangible e inalcanzable para el simple ciudadano, pero sí un instrumento magnánimo para una sola persona, como lo es la Presidenta y su séquito de morenistas, quienes son los dueños del campo, los bats, las pelotas, el ampáyer y las bases para acabar con el cuadro.

Desafortunadamente, la obstinación de utilizar ese concepto frente a la andanada legal de los gringos contra el narcotráfico, sus defensores y beneficiarios, lleva al país al extremo de un enfrentamiento que está provocando costos económicos, legales y políticos, que al final terminan perjudicando al ciudadano de a pie.

Resulta evidente que dicha estrategia (presuntamente sugerida por asesores cubanos y venezolanos) se ha desgastado porque se empleó para blindar al grupo del gobierno señalado de haberse aliado con el narco para llegar al poder, y no sólo al gobernador Rocha, sino también a la Presidenta que lo defiende.

Habrá muchos agoreros con mensajes contradictorios entre sí sobre el papel de Estados Unidos y sus alcances en la persecución de los supuestos delincuentes; por un lado, quienes defienden a capa y espada los privilegios de los que son recipiendarios y, por otro, quienes ven en la estrategia gringa una esperanza para sacar a Morena del poder en el país.

En medio está el pueblo, pero en su concepto de sociedad en conjunto, es decir, los trabajadores, empresarios, maestros, comerciantes, estudiantes, jubilados, funcionarios que día con día enfrentan el encarecimiento de insumos, los obstáculos para los negocios, la detención de inversiones y la cruel incertidumbre de no saber en qué momento nos vamos a reponer de este saqueo económico y moral.

INSEGURIDAD. Se presumen resultados graficados en la disminución de homicidios mediante una ecuación falseada y acomodaticia, donde es evidente la manipulación de cifras y la clasificación de delitos; sin embargo, los depósitos de cadáveres permanecen llenos en los confines de la nación y siguen llegando.

Pero lo más curioso y risible es que, pese a que hace meses se denunció la red de huachicol fiscal, con detenidos y señalados como capos del delito, el combustible ilegal sigue fluyendo en las narices de los policías y del Ejército.

Hace unos días se dio a conocer la detención de varios sujetos en Nuevo León a quienes se les incautó un millón de litros de gasolina ilegal. Entre los capturados se encuentra el líder de la organización, quien vivía lujosamente en San Pedro, dueño de más de 40 empresas que distribuían el producto en la región.

DIPUTADOS. Para lo que realmente han servido los diputados o ministros del centro de alabanza de Coahuila en los últimos años es para encarecer los servicios, derechos y aprovechamientos del gobierno a sus ciudadanos. Y aún seguimos votando por esos cínicos.

Cada tres años, la ciudadanía observa el desfile de candidatos y recibe las migajas que reparten con las mil promesas de que, ahora sí, el lobito será bueno y no morderá a los de su aldea.

Bien haríamos en analizar los perfiles de los candidatos y no solamente la marca que los alienta. Si no me crees, pon a un lobo a redactar leyes y verás que devorar ovejas no figura como delito.