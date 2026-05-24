Coahuila: Radiografía electorera (parte II)

De aquí que la reflexión, en esta segunda parte, estará basada solamente en dos elementos finales para generar el proemio de la elección de junio, la única que se realizará en los confines de la república y, por ello, especialmente interesante.

Refería Maquiavelo : “Un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas”. Analizando el desempeño de los ministros del centro de alabanza de Coahuila –o, para el vulgo, diputados locales, algunos candidatos a la reelección–, daremos cuenta de que la masa del electorado en tiempos de campaña actúa igual, sin importar si éstos cumplieron o no sus promesas de la campaña pasada.

Iniciaremos con los partido que participarán en la justa o injusta electorera. En orden de antigüedad tenemos a:

1) Un PAN desfigurado, gris, desinflado de aquella estructura que en 2017 generó la friolera de 452 mil 031 votos y que, debido a su alianza con el PRI y los “acuerdo$” con Miguel “N” y Rubén “N”, quedó reducido a la miseria política y al repudio de los seguidores, pues apenas cubre el 4 por ciento del electorado. Todo en paquete por 90 millones de pesos, dos secretarías, una magistratura y morralla pagada con chicles Canels miniatura.

Con la proyección de sus 68 mil votos obtenidos en la elección estatal de 2024 y el perfil de sus candidatos, difícilmente superaría los 75 mil sufragios, que sólo les alcanzaría para dos diputaciones plurinominales. ¡Qué triste!

2) Morena y PT están confiados en una plataforma que pudiera llegar a los 270 mil votos, tanto por el resultado de la elección a gobernador como por el de la presidencial, así como en el aceitado a la población vulnerable a través de los beneficios de la segunda transformación.

Recurren a candidatos que buscan reelegirse y suman perfiles del PT, con quienes juegan en los distritos de Piedras Negras y Múzquiz. En las últimas semanas cargan con el lastre del crimen organizado debido al escándalo del gobernador Rubén Rocha Moya.

En el Distrito 16 han estado trabajando por su candidata desde 2024, ya que es regidora del ayuntamiento. Lo mismo ocurre con los distritos 2, 3, 9 y 15, donde pueden dar la pelea, pero con sus limitantes. Podrían tener éxito en el segundo y tercero por mayoría y llevarse tres plurinominales, pero invariablemente es por la ayuda del PT y de “El Tigre” Mejía, quien lleva dos años en campaña en la región. Obviamente, no les alcanzaría para poner en riesgo al Poder Ejecutivo. Extraño es que utilicen un eslogan inventado por el PAN en la campaña de Manuel López a la alcaldía de Saltillo: “Ya es tiempo”.

3) Movimiento Ciudadano se estrenará en estas elecciones con un coordinador coahuilense, pero “fuereño”, pues desde hace más de 35 años no acudía al estado y su vida política la hizo en Baja California y Ciudad de México. “El Jimmy” resulta una figura desgastada que no prende ya ni a sus antiguos aliados. El partido juega a los plurinominales buscando restar votos al PRI, pero sin ofrecer ninguna alternativa para votar por ellos, aunque apela a la juventud y a la frescura. Sin embargo, su campaña no ha sido inteligente, con decir que explotaron la imagen de Jorge Álvarez Máynez (que no es Máynez), un personaje que no tiene presencia en el estado, al que terminaron por eliminar de los espectaculares.

4) El PRI, pese a su dirigente e ideas arcaicas, dice contar con al menos 480 mil votos, según ellos, debido a la eficiencia de sus movimientos territoriales y al continuo mantenimiento de la maquinaria de militantes. Sin embargo, estará a prueba la trascendencia de su programa de despensas y mercaditos, sobre todo por la precariedad de los ingresos estatales afectados por el pago de intereses de la deuda.

En este partido todo parece alegría, aunque no están confiados y en algunos distritos prevalece el miedo, como en el de Memo Ruiz y el de Alvarito “N”, allá en Piedras, porque en 2024 quedó demostrada la fuerza del PT y Morena, así como las triquiñuelas que están saliéndole a la exalcaldesa. Y en el 16 el temor no es en vano, pues el candidato tuvo que recurrir a sus dos hermanos para que lo apoyen. A pesar de ello, las elecciones de diputado no despiertan tanta emoción y hay muchas probabilidades de que el PRI obtenga la mayoría de los distritos.