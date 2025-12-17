Consensos y disensos

    Los Ferriz. La crítica no debe llegar al insulto. Foto: Grupo Detona

Plácido Garza DETONA ¿Se están pasando de rosca los que insultan a quien personifica al gobierno mexicano en turno?

¿Les platico? ¡Arre!

Antes de responder a dicha pregunta, van las definiciones del título en este artículo:

1. Consenso: Se refiere a un acuerdo general entre las partes involucradas.

2. Disenso: Representa la falta de acuerdo y diversidad de opiniones.

Ambos son fundamentales en la toma de decisiones y en la convivencia social y política.

Ahora sí, respondo a la pregunta.

¿Se están pasando de rosca?

Creo que sí y no me incluyo; al contrario, me desmarco de quienes insultan a la presidente Claudia Sheinbaum Pardo.

Difiero de que siga los dictados que le manda el Señor de los Pavorreales, desde su mausoleo en Palenque. La critico, pero de ahí a insultarla, no creo.

$!Esto no es crítica, es insulto.
Esto no es crítica, es insulto. Foto: Grupo Detona

Más bien, mis detonaciones van dirigidas a la investidura y al poder que representa.

Indicadores numéricos que son negativos en su concepción, se vuelven positivos en boca de los jilgueros de su gobierno, de su partido y de ella misma. Critico eso.

Lo mismo sucede con Samuel García Sepúlveda, el desgobernador que padece Nuevo León desde hace 4 años. Pero éste es otro cantar que le dedicaré cuando cumpla sus 37 añotes, el 28 de diciembre; sí, el mero Día de los Inocentes.

Volviendo al tema de la presidente:

Pedro Ferriz Hijar la insultó hace unos días.

Tratando de sortear el vendaval de ataques que se desataron en su contra, salió con la chupaleta de que él no insulta, solo usa “adjetivos de calificación”.

Su papá, Pedro Ferriz de Con, usó la misma fórmula cuando en su campaña por la presidencia de la República, llamó p3nd3jo a un estudiante que le cuestionó su calidad moral para aspirar a semejante cargo.

$!Calaveras que les dediqué el pasado Día de los Muertos.
Calaveras que les dediqué el pasado Día de los Muertos. Foto: Grupo Detona

La pregunta de Alejandro Carranza se refería a las conversaciones telefónicas divulgadas el 20 de agosto de 2014, donde Ferriz de Con mostró una clara relación extra marital con Mary Carmen Tovar, que trabajaba en su noticiero, “1a Emisión”, de Grupo Imagen, del cual fue despedido por esa causa, el 25 de agosto de 2014.

Aquí está el video del V Congreso Nacional Universitario, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UANL, el 19 de abril de 2016 en el Teatro de la Ciudad, de Monterrey, donde Ferriz de Con enseñó el cobre:

La historia se repite:

Su cría, Pedro Ferriz Hijar, fue más allá, al insultar a la presidente. Véanlo en acción:

Desafortunadamente, la crítica soez no solo es utilizada por estos descendientes de un periodista de a deveras, don Pedro Ferriz Santa Cruz. Otros medios también la utilizan para buscar rating y congraciarse con la oposición ciudadana y política.

Los antecedentes de todo esto se pueden encontrar en los siguientes artículos:

Pedro Ferriz Hijar se destapa como aspirante a la presidencia en elecciones 2024; esta es su polémica propuesta

Pedro Ferriz Hijar sigue los pasos de su padre: la triste historia de la aspiración presidencial de Pedro Ferriz de Con

¿A Pedro Ferriz Hijar no le alcanza el dinero para ser candidato a la presidencia? Pide apoyo económico para las elecciones 2024

Pelea de Pedro Ferriz de Con contra su hijo Pedro Ferriz Hijar: ¿Qué pasó y qué se dijeron?

Calaveras 2025

Cajón Desastre:

- Entonces, sería bueno diferenciar entre consensos y disensos, para no confundir preñadas con echadas.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente súper multitask de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

