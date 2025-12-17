Consensos y disensos

¿Les platico? ¡Arre! Antes de responder a dicha pregunta, van las definiciones del título en este artículo: 1. Consenso: Se refiere a un acuerdo general entre las partes involucradas. 2. Disenso: Representa la falta de acuerdo y diversidad de opiniones. Ambos son fundamentales en la toma de decisiones y en la convivencia social y política. Ahora sí, respondo a la pregunta. ¿Se están pasando de rosca? Creo que sí y no me incluyo; al contrario, me desmarco de quienes insultan a la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Difiero de que siga los dictados que le manda el Señor de los Pavorreales, desde su mausoleo en Palenque. La critico, pero de ahí a insultarla, no creo.

Más bien, mis detonaciones van dirigidas a la investidura y al poder que representa. Indicadores numéricos que son negativos en su concepción, se vuelven positivos en boca de los jilgueros de su gobierno, de su partido y de ella misma. Critico eso. Lo mismo sucede con Samuel García Sepúlveda, el desgobernador que padece Nuevo León desde hace 4 años. Pero éste es otro cantar que le dedicaré cuando cumpla sus 37 añotes, el 28 de diciembre; sí, el mero Día de los Inocentes. Volviendo al tema de la presidente: Pedro Ferriz Hijar la insultó hace unos días. Tratando de sortear el vendaval de ataques que se desataron en su contra, salió con la chupaleta de que él no insulta, solo usa “adjetivos de calificación”. Su papá, Pedro Ferriz de Con, usó la misma fórmula cuando en su campaña por la presidencia de la República, llamó p3nd3jo a un estudiante que le cuestionó su calidad moral para aspirar a semejante cargo.

La pregunta de Alejandro Carranza se refería a las conversaciones telefónicas divulgadas el 20 de agosto de 2014, donde Ferriz de Con mostró una clara relación extra marital con Mary Carmen Tovar, que trabajaba en su noticiero, “1a Emisión”, de Grupo Imagen, del cual fue despedido por esa causa, el 25 de agosto de 2014. Aquí está el video del V Congreso Nacional Universitario, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UANL, el 19 de abril de 2016 en el Teatro de la Ciudad, de Monterrey, donde Ferriz de Con enseñó el cobre: