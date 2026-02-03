Coplas y cópulas

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 3 febrero 2026
    Coplas y cópulas
    FOTO: LARA JOHN/UNSPLASH

Tan buen poeta es el pueblo que ni siquiera se cuida de firmar sus versos

Bellas coplas hace el pueblo, que es el poeta mejor. Tan buen poeta es el pueblo que ni siquiera se cuida de firmar sus versos, y deja que éstos sean como los rayos del sol, que iluminan a los hombres y les dan su calor sin necesidad de que los firme Dios. He aquí algunas coplas mexicanas:

Como que quiere llover,

como que quiere hacer aire,

como que quiere llorar

este corazón cobarde.

TE PUEDE INTERESAR: Una mujer muy mujer de Los Herrera, Nuevo León

Parecida a ésta, muy expresiva:

¡Ay soledad, soledad,

soledad de cerro en cerro!

Todos tienen sus amores,

¡y a mí que me mee un perro!

Hay coplas retadoras:

¿De qué le sirve a tu mama

echarle tapia al corral

si al cabo nos hemos de ir

por la puerta prencipal?

Y otras coplas hay, desoladas:

Dicen que la pena mata,

pero yo digo que no,

pues si la pena matara

ya me hubiera muerto yo.

Hay coplas mexicanas donde la picardía alcanza cumbre:

Chinita: por un trabajo

me cobraste cuatro reales.

Chinita, no seas ingrata:

yo puse los materiales.

Hay en las coplas mexicanas muy galanos decires de amor:

Diga usted, señor platero,

cuánta plata es menester

para engarzar un besito

que me ha dado una mujer.

Esta copla la encontré en un viejo libro michoacano:

Un beso te quiero dar,

pero de fijo no sé

ni cómo lo he de empezar

ni cuándo lo acabaré.

Lo dicho: el mejor poeta es el pueblo.

Temas


Opinión
Poetas

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Verónica Martínez, diputada federal del PRI, durante una reunión legislativa.

PRI anticipa falta de votos para reforma electoral del oficialismo
Operadores del transporte público reciben capacitación en protocolos de atención ante situaciones de violencia.

Capacitan a transportistas para atender casos de violencia en Torreón
El campamento se mantiene con solidaridad ciudadana y sin apoyos oficiales directos.

A siete días del plantón, extrabajadores de AHMSA se sostienen con colectas ciudadanas
El desarrollo se ubicará sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en un terreno actualmente baldío.

Saltillo: por proyecto de Parque Norte, mantiene empresa diálogo con vecinos
Con los vuelos a CDMX y Monterrey, la terminal saltillense recuperó la actividad, luego de varios años frenada tras la pandemia.

Oficial: vuelos diarios de Saltillo a Guadalajara, y jueves y domingo a Cancún
Senado morenista

Senado morenista
Caso Epstein: El juicio semifinal

Caso Epstein: El juicio semifinal
true

Adán Augusto hará bien... pero muy lejos de México