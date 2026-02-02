Una mujer muy mujer de Los Herrera, Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 2 febrero 2026
    Una mujer muy mujer de Los Herrera, Nuevo León

Ingenio y genio tiene esa galana población, y trasmite tales carismas a sus hijos e hijas como gratuito don

Acompáñame, lector amigo, a Los Herreras, Nuevo León. Quiero que vayas conmigo a ver si es cierta una teoría que tengo. Aprovecharemos el viaje –no todo es teoría– para comer cabrito. En Los Herreras, lo mismo que en Bustamante, se prepara el mejor cabrito guisado que se puede degustar en el continente americano, desde el estrecho de Bering hasta la Patagonia. No sé más allá, pero más acá no.

Yo tengo muchas hipótesis y ningún axioma. Quiero decir que teorizo acerca de todo sin llegar a certidumbres acerca de nada. Te voy a decir mi teoría, y luego tú me dirás si es verdadera o falsa. Pienso que así como hay personas ingeniosas, y otras aburridas, también hay pueblos con ingenio y otros hechos para el bostezo por falta de imaginación en sus habitantes. Existen lugares alegres por naturaleza, como existen seres humanos con donaire y sal desde su nacimiento; y hay sitios aburridos igual que hay tipos –y tipas– sosos que piensan que son más importantes cuanto más solemnes y estirados son.

TE PUEDE INTERESAR: Candelerías

No diré de los lugares tediosos. Tantos hay que se podría llenar con sus nombres un voluminoso volumen. Ahí la gente muere sin darse cuenta de que estuvo viva. Ahí la gente vive sin percatarse de que ya está muerta. Diré sí, de los alegres sitios.

Uno de ellos es Los Herreras, Nuevo León. Ingenio y genio tiene esa galana población, y trasmite tales carismas a sus hijos e hijas como gratuito don. Hacer una lista de los señeros personajes herrerianos es formular una guía telefónica más gorda que la de Nueva York. De Los Herreras fue Eulalio González, “El Piporro”. En Los Herreras vivió la tía Melchora, gran guisandera del machacado con huevo, platillo al que dotó de la sublime perfección que tiene una tocata de Bach. En Los Herreras nació Ernesto “El Chaparro” Tijerina, con cuyos dichos y hechos se podría escribir otro Quijote. De Los Herreras fue Jorge Pedraza, amigo inolvidable.

TE PUEDE INTERESAR: Cosas de amor

Y de Los Herreras fue también una dama a quien no conocí, pero a quien me gustaría haber conocido. Su nombre: Delia Peña. Profesora ella, célibe –con frecuencia las dos cosas iban juntas–, fue electa alcaldesa por sus conciudadanos. El primer día que llegó a su oficina en la Presidencia Municipal ya la esperaba ahí el anterior alcalde.

–Vine –le dijo el hombre– para enseñarte cómo se maneja esto.

–Mira –le respondió terminante la señorita Delia–. No me casé para no tener ningún cabrón que me dijera cómo hacer las cosas. Así que ya te me estás yendo a chingar a tu madre.

Ésas son mujeres. Todo lo demás es... hombres. Y lo demás es lo de menos.

Temas


Mujeres
Opinión
personajes

Localizaciones


Nuevo León

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
México apaga motores en la carrera espacial

México apaga motores en la carrera espacial
Diputadas de distintos partidos defendieron el sentido original de la violencia vicaria como una forma de violencia de género ejercida exclusivamente contra las mujeres.

Rechazan diputadas criminalizar a madres bajo el argumento de violencia vicaria; se pronuncian por Caso Estela en Coahuila

La Secretaría de Salud mantiene activa la aplicación gratuita de la vacuna contra la influenza y la COVID-19 en hospitales públicos de Coahuila, como medida clave para reducir complicaciones graves y defunciones durante la temporada invernal.

Coahuila registra cuatro decesos por COVID-19 en la temporada invernal actual
Uno de los ejes centrales de la visita fue impulsar y proyectar el Rodeo Saltillo a nivel internacional.

Construye Gobernador alianzas en Fort Worth para impulsar a Coahuila
La autobarredora en acción

La autobarredora en acción

Los nuevos impuestos

Los nuevos impuestos
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
Rubén Moreira acusa omisión de gobernadores de Morena y advierte que la inseguridad seguirá creciendo

‘¡Pónganse a jalar!’, pide Rubén Moreira, diputado por Coahuila, a gobernadores de estados inseguros