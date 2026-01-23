Correrías (1era parte)

In memoriam de Raúl Hernández Carrillo (periodista, mentor y amigo)

Ya no solo son los sucesos, ni las exigencias del mandatario norteamericano y sus ocurrencias, sino la forma de reaccionar de las autoridades mexicanas y su evidente sumisión a los designios del güero pelo de Barbie arrumbada.

Primera. La presidente de México, en reacción a los sucesos acontecidos en Venezuela, decidió, por ejemplo, no acudir al Foro Económico Mundial y envió a la “representante” de los empresarios, impuesta por la mandataria, para hablar ante las grandes economías del esquema mexicano y sus propuestas al mismo.

Altagracia Gómez, fiel a su estilo de imagen de niña boba y a pesar de sus dineros innumerables reflejando un pésimo gusto para vestir y portando una tiara de princesita de papá, se atrevió a proponer el modelo mexicano de negocios basado en el Plan México de Sheinbaum, resultando un ejercicio hueco y sin fundamentos, haciendo suponer que este país es el paraíso de la inversión a pesar de la toma de los poderes Legislativo y Judicial por parte de la segunda transformación.

Se nota a leguas el entusiasmo de la “empresaria”, y cómo no si sus ventas, solamente para una de sus empresas, Minsa, al gobierno federal durante el 2025 llegaron a la friolera de 346 millones de pesos al programa de Alimentos para el Bienestar; a ello sumando los autobuses eléctricos de la marca Dina que le vende al sistema de transportes de la Ciudad de México y a los vehículos blindados de la marca Dina Marruá al Ejército mexicano.

Segunda. En reacción a la amenaza de Trump a México, en el sentido de intervenir militarmente en el país, el gobierno federal se apresuró en hacer un segundo envío de delincuentes de alta peligrosidad involucrados con el crimen organizado que cumplían condena en cárceles mexicanas.

Se trata de 37 reos que formaban parte de organizaciones o cárteles diversos y considerados como terroristas en Estados Unidos, en una tarea definida como estratégica para la seguridad nacional, sin embargo, se ha comprobado que estos envíos son verdaderos boomerangs para el partido en el poder, ya que mágicamente los criminales pueden pactar con la DEA y la justicia americana y a cambio de que cante la gorda, disminuir sus condenas y ser soltados a los pocos años de condena.

Cabe mencionar que, en parte de esta verdadera diarrea causada por Trump al gobierno, también fue atrapado un líder criminal que tenía asolados a los productores de limón y aguacate de Tierra Caliente en Michoacán.

Los efectos son inmediatos en la comercialización de esos productos, que ya amanecieron a un precio accesible en el mercado nacional, simplemente ayer en Walmart el kilo de aguacate costaba 48 pesos, haya cosa.

Sin embargo, diversos periodistas consignan que esos dos operativos causaron rabia en la presidente, tanto que regañó al secretario Harfuch en la reunión del grupo de seguridad nacional.

Tercera. Y como aquí en Coahuila también hace aire y todos “semos caboys”, resulta que ante aquella algarabía que causaban los anuncios espectaculares del fiscal del estado en el sentido de que esta tierra estaba libre del tráfico de drogas, sucedió que en un operativo del ejército y las fuerzas federales, fue desmantelado un laboratorio que operaba en la calle Otilio González de esta ciudad capital y casi esquina con el edificio de la Fiscalía. Todavía no se analizan los alcances políticos que tendrá esta omisión ostensible por parte del encargado de la seguridad de los coahuilenses, pero en Palacio Rosa hubo ayer mal humor y berrinche.

Cuarta. Y para acabar con el cuadro, al decir de mi abuela, en la SEDU del muchacho de Harvard quedó en evidencia su área jurídica, ahí donde se refugia la mapacha riquelmiana, ya que, ante la negligencia en la investigación denunciada por padres de familia de un jardín de niños de Monclova a investigar un posible ataque sexual por parte de un profesor de deportes, la titular del área ordenó echar por tierra el asunto. Lo anterior provocó que la denuncia de hechos se presentara en la Pronnif, quienes ni tardos ni perezosos presentaron denuncia penal y hace unos días el mentor está tras las rejas sujeto a proceso penal. Contaremos más travesuras de la SEDU en próximas entregas, por lo pronto tienen una fea tachota de reprobados en ética. “Viera dicho”, dijo Gama, el de concha del oro.