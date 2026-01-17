Mal y de malas en Coahuila

“El odio se gana tanto por las buenas obras como por las malas”.

Maquiavelo

En esta tierra andamos mal y, para colmo de males, las cosas no están saliendo como quieren los gobernantes, porque la tónica sigue siendo la misma, heredada de un grupo que se aferra al poder a como dé lugar, como si tuviera una patente de corso permanente para hacer y deshacer en Coahuila.

La nueva generación está luchando en un grupo muy compacto por sacudirse a esas rémoras, parásitos y viudas de aquellos que saquearon al Estado y lo desangraron, y hoy se pavonean en la capital de la república con sus cargos de mentiritas, como dijo uno de los suyos.

Aunado a lo anterior y teniendo encima las únicas elecciones que se llevarán a cabo en el 2026, en Palacio Rosa siguen haciendo cálculos con la venda puesta y soñando en los tiempos del carro completo, sobre todo porque lo dijo el sonorense en el exilio, Carolo, quien sigue enquistado en el PRI como representante del grupo que obedece a los designios del señor de la casa nevada en las Lomas de Chapultepec.

Manolo navega entre los charcos de la impunidad con su equipo de muchachos –que se dicen populares porque entregan despensas y la gente les aplaude–, y porque confían en el decir y hacer de las lideresas. Sin embargo, están olvidando el elemento más importante de la ecuación: los perfiles de los candidatos.

Por otro lado, ante la escasez de recursos propios del gobierno –causada por su endeudamiento, la pesada nómina y los gastos superfluos– se está echando mano del dinero generado por el Impuesto Sobre Nóminas (ISN), pero no para los fines para los que fue incrementado, sino para cubrir el costo social de las campañas del PRI y sus aliados.

Vamos por partes: el monto anual de este impuesto asciende a mil 165 millones de pesos, es decir, en los dos años de gobierno sólo por el ISN se han recaudado cerca de 2 mil 330 millones de pesos, de los cuales solamente se invirtieron mil 067 millones en las obras de infraestructura ya entregadas a la fecha. Y, según anuncio del programa Mejora, este año se entregarán 800 millones de pesos en despensas o programas de subsidio de mercancías, como huevo y leche, en las colonias, lo anterior con fines esencialmente electorales, y no lo digo yo, ni lo imagino o soñé, lo confirman las tarjetas con las que Sonia Villarreal entregó las despensas en Piedras Negras y la región Norte, a finales del año pasado.

Me refería a los perfiles y a su importancia porque en este mundo nada resulta tan caro como el capricho. Según fuentes del PRI, en la región Norte andan queriendo jugársela con Norma Treviño y Sonia Villarreal en los distritos correspondientes, por ello están placeándolas a pesar de sus antecedentes de derrota y, sobre todo, porque en la región tanto Morena como el PT tienen influencia y apoyo, al grado de que la titular del partido en el poder ya dio su visitada a la región, encendiendo las alarmas.

El nerviosismo ha generado que el gobernador y su team de estrellitas anden vueltos locos por todo el estado visitando colonias e inaugurando hasta Oxxos, repartiendo cartones de huevo, cobijas y aceite, porque ya no les alcanzó para tinacos, creyendo que aún gozan de la popularidad momentánea que genera el dinero, pero deben recordar que la cara ayuda, pero no resuelve.

Dicen que para decidir candidatos, Manolo se toma su tiempo y responde en los últimos minutos con un método enfocado en no provocar fricciones. Sin embargo, un detalle adicional se vislumbra: deben estar considerando que la alianza con lo que queda del PAN puede ser factible, sobre todo porque en las elecciones federales de 2024 los abanderados de ese partido obtuvieron más triunfos que los del propio PRI, pues los perfiles del otrora partido invencible ya están muy desgastados. Aparte, el factor Alvarito Moreira será una piedra en el zapato si persiste en convertirse en el dictador del centro de alabanza. A fin de cuentas, la plebe siempre se deja llevar por la apariencia.

Y debido a que Manolo no se ha decidido por el bando a seguir, su papel actual dista mucho del gobernador con poder, y mientras no tome la decisión fundamental de establecer su estilo de gobierno y alejar a los grupúsculos que lo rodean, no podrá sentarse en definitiva en el sillón gubernamental para, con mano firme, mandar y remandar en el estado.

Según Ortega y Gasset: “Lo más característico de todo gran hombre político es la inercia de su torrencial activismo”. Pero en esta patria chica, párele de contar y atenerse con el remedo que se cuenta. ¡Queda dicho!