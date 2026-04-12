Cosas de ayer (y antier)

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Opinión
/ 12 abril 2026
    Cosas de ayer (y antier)
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La Compañía Telegráfica-Telefónica del Norte tenía un buen número de suscriptores con teléfono en Saltillo

Don Benito Juárez, pese a tantos tratos que tuvo con los americanos, a los que más de una vez debió que los conservadores le hicieran lo que el aire a Juárez, no quiso nunca que los vecinos del norte se acercaran mucho al sur. Solía decir: “Entre México y los Estados Unidos el desierto”. Fue por eso que hasta la época de don Porfirio, y viendo que México no tenía los capitales que se requerían para la magna obra de tender líneas de ferrocarril, el gobierno dio concesiones a ciudadanos norteamericanos y de otras procedencias para establecer el servicio ferroviario.

Saltillo quedó integrado al Ferrocarril Nacional Mexicano, de Mr. Sullivan y Mr. Palmer, en 1883. De vía angosta era el tal ferrocarril. El tendido de los rieles se inició en Nuevo Laredo en noviembre de 1881. Llegó a Lampazos en abril de 1882, a Monterrey en agosto de ese mismo año y a Saltillo en septiembre del siguiente.

https://vanguardia.com.mx/opinion/de-limpios-y-tragones-OF19949142

De Saltillo salía el tren a Monterrey a las 7:10. Era muy lento. Llegaba a Ramos Arizpe a las 7:40; a las 8:15 estaba en Ojo Caliente; en Rinconada a las 9; en Santa Catarina a las 10:27; en Estación Leona a las 10:34; en San Jerónimo a las 10:40; en la actual calle de Gonzalitos a las 10:45 y, finalmente, llegaba al centro de Monterrey a las 10:50. De ahí salía a las 11, y llegaba a Laredo a las 19:30. Los pasajeros comían en el bello pueblo de Bustamante, única estación entre Monterrey y Laredo en la que había fonda.

El servicio de correos funcionaba en forma muy precaria. Todos los días había salida de correspondencia a los Estados Unidos por ferrocarril. Los lunes podían enviarse cartas o pequeños paquetes a Cedral, por correo de a caballo; los martes a Parras; los miércoles a Monclova, vía Lampazos; los jueves a “el interior”, vía Laredo; los viernes a Mazapil y los sábados a... ¡Arteaga!

La Compañía Telegráfica-Telefónica del Norte tenía un buen número de suscriptores con teléfono en Saltillo. Importantes aclaraciones hacía tal empresa, como la que consistía en decir que “los números que están con las señales de letras, están construyéndose”. Luego daba a los usuarios “instrucciones necesarias para el buen servicio”:

“1o.- Antes de llamar, fijarse bien en el número que va a pedir.

2o.- Dar vuelta al manubrio antes de quitar la trompetilla o audífono.

3o.- Terminada la conversación, colocar la trompetilla antes de dar la señal de desunión.

4o.- No olvidar de dar esta señal si se quiere evitar equívocos.

5o.- Exige el buen servicio que los suscriptores se abstengan de conversar con los empleados de la oficina central, pues distraen su atención.

https://vanguardia.com.mx/opinion/extranas-criaturas-GC19932488

6o.- Para evitar pérdida de tiempo, indicar solamente el número de la persona con quien se desea comunicar, sin emplear más palabras.

7o.- No debe tocarse la campanilla mientras estén comunicados dos suscriptores, pues cualquier llamada de aquella sería señal de desunión”.

Y la instrucción más importante de todas:

“No debe usarse el teléfono cuando haya una fuerte tempestad”.

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Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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