$!”Crecer es creer y crear”. Mario Alonso Puig.

Puig y su troupe van ahora a Panamá, donde mañana día 7 a las 7PM hora local, ofrecerá esta misma conferencia en el Teatro Anayansi, del Centro de Convenciones Atlapa.

Mario Alonso Puig ha estado en Monterrey por lo menos en tres ocasiones: La última antes de la de este sábado 5 de Sept. fue en noviembre de 2024.

Las entradas van desde 55 hasta 150 dólares y el equipo de Puig reportó que esperan un SOLD OUT, debido a la expectación que ha causado su llegado a ese país centroamericano.

A mis amigos canaleros les aviso que los boletos pueden adquirirse en la plataforma Panatickets. Será un evento a beneficio de la Fundación “Relaciones Sanas”.

Al igual que en Panamá, el costo de las entradas en Monterrey no fue para nada barato. Las económicas en gayola, $1,000, los más cercanos y centrados, más de $3,000 y aún así, el Auditorio Luis Elizondo se llenó a tope.

El último lleno para un evento de esta naturaleza lo vi cuando la Asociación Internacional de Padres de Adolescentes -que me tocó presidir durante tres años- trajo a Monterrey a Deepak Chopra, el 21 de marzo de 2003.

El apunte es necesario porque auditorios de este tipo se llenan con espectáculos musicales principalmente, pero hacerlo en una conferencia es algo tan raro como el unicornio azul o un buen gobernante.

Puig es hoy por hoy uno de los más influyentes gurús del mundo para temas de realizaciones y conversiones.

Es sorprendente cómo Puig logra conectarse con su público, al que enseña el valor y la utilidad de la meditación, entre otras herramientas.

Su conferencia es todo un viaje en el que de manera divertida, los asistentes pueden encontrar solución a los obstáculos de anhelos que perseguimos, muchas veces sin brújula.

Es impresionante ver a 1,800 personas realizar una de las prácticas más reveladoras y aleccionadoras, que Puig condujo desde el foro.

Lo hace en forma divertida y por exagerado que parezca, consigue armar varios sesiones de meditación masiva, enseñando a muchos y perfeccionando en otros esta práctica que tanto necesitamos en los momentos actuales.

Invitó a la gente para que se pusiera de pie uno frente a otro para decirle a nuestro compañero de ejercicio con los ojos, sin pronunciar palabra : “reconozco tu grandeza; no tienes ninguna culpa y no te abandonaré”.

Me tocó ver lágrimas en varias personas al escuchar estos tres manifiestos, provenientes de los ojos de su compañero de ejercicio.

En otra parte de su conferencia, todos de pie, nos invitó a que apuntarámos con el dedo índice hacia dónde estaba el norte y el resultado fue un caos muy divertido, pues resultó que varias parejas de marido y mujer o novia y novio, se apuntaron el uno al otro.

El ejercicio de las manos entrelazadas fue la mar de revelador y gracioso, porque resulta que si el pulgar izquierdo se apoya en el derecho, es signo de que ganaremos en sex appeal y si lo hacemos a la inversa con estos mismos dedos, lo que ganaremos será dinero.

No les platico la tercera opción. Mejor les motivo a ver los videos que acompañan este artículo, más de 20.

La confianza está por encima de la capacidad.

A través de anécdotas ilustra esta y muchas otras máximas que circulan por el espacio real y virtual.

Nos movió a muchos el tapete, cuando dijo que de lo que se trata es ver lo invisible, creer lo increíble y hacer posible lo que parece imposible.

Otra prestidigitación de Puig fue conectar mediante anécdotas, lo racional de nuestro cerebro con la parte emocional.

Siendo médico de profesión durante muchos años, Puig descubrió que su misión era lo que hace ahora ante millones de personas en todo el mundo, que asisten a sus conferencias o navegan por los diferentes sitios digitales que operan él y su equipo.

Fue brutalmente claro cuando advirtió que nuestro intelecto se quedaría muy corto ante lo que nos aprestábamos a hacer ayer.

Se refería a la alegría, ilusión, entusiasmo, confianza, amor hacia nosotros mismos, autoestima, cariño hacia los demás, empatía, compasión y algo sobre lo cual destacó su importancia: DESARROLLAR NUESTRA CAPACIDAD DE PERDONAR.

Si logramos esto es posible cambiar nuestra vida a niveles que no imaginamos.

Estamos viendo transformaciones en la salud física, mental, en la abundancia, en las relaciones interpersonales y esto solo se puede explicar si dentro de nosotros se abre algo a lo que Puig llama “puerta sagrada”.

Lo que hay detrás de esa puerta que casi siempre está cerrada, es algo que nos llena de gratitud y plenitud.

Abrir esa puerta nos permite tener acceso a un espacio mágico que va más allá del intelecto, va más allá de nuestra forma de pensar.

La neurociencia ayuda a entender muchas de las cosas que pasan en este trayecto.

Aprendimos con Puig a pasar del “saber” al “saber hacer”, entre muchas otras cosas.

Antes de la conferencia se desató una furiosa tormenta en Monterrey, que impidió a muchos con boleto llegar a tiempo.

Pero ya en el auditorio, la paz apareció plena en la presencia de Puig, de su esposa Isabella y de todo su equipo.

Al final, Puig y su equipo nos dejaron con la música de Tina Turner, “The Best”, nada más apropiado para la experiencia que vivimos ayer con él.