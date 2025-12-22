“Crisis: 1975”, batallas “navideñas” y “Potemkin”

La semana en que ocurrió el asesinato del cineasta norteamericano Rob Reiner y su esposa Michele terminó con el estreno de un documental de Netflix donde Reiner aparece en su faceta como actor.

El documental en cuestión lleva el título en castellano de “Crisis 1975” y, bajo la dirección del ganador del Oscar Morgan Neville (“A 20 Pasos de la Fama”), nos remonta al año de 1975, que si bien hizo historia en lo cinematográfico por el estreno del clásico “Tiburón”, de Steven Spielberg, el primer fenómeno de taquilla de esta temporada para todas las que han venido hasta la actualidad, también la producción de algunas de las mejores películas en la historia del cine que verían la luz hasta 1976 e incluyen títulos como “Taxi Driver”, de Martin Scorsese y “Todos los Hombres del Presidente”, de Alan J. Pakula, entre otras.

Pero precisamente el título del documental (en inglés tiene el de “Breakdown: 1975”, refiriéndose a una descomposición) se remonta un año más antes, cuando el escándalo político de Watergate (en el cual se centra justo “Todos los Hombres del Presidente”) de 1974 y la guerra de Vietnam —que terminó de manera oficial con una derrota para Estados Unidos en mayo de 1975—, entre otros tópicos decisivos más, influyeron en el contenido de películas y series de televisión que quedaron para la posteridad, entre estas últimas en particular la de “All in the Family” donde el mencionado Rob Reiner fue conocido como un hippie liberal.

El viernes 19, en la plataforma de streaming Max se estrenó como regalo de Navidad, para los cinéfilos que gustan del cine de calidad, la que para muchos es la mejor película de 2025, “Otra batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson, ya que de forma paralela a algunas de las mencionadas en “Crisis: 1975”, representa de manera magistral a través de la madurez en el lenguaje cinematográfico de su director lo que a partir del mes de enero de este año refleja el caos social y político del segundo mandato del presidente Donald Trump hacia el resto del mundo, a través de una ficción en la que el personaje de Leonardo DiCaprio ve por ahí “La batalla de Argel”.

Y si a filmes del siglo XX que quedaron para la historia nos vamos —como lo es “La batalla de Argel” (Gillo Pontecorvo, 1966)—, el domingo 21 se cumplieron 100 años del estreno de uno de los grandes clásicos de la historia del cine: “El acorazado Potemkin”, dirigido por el ruso Sergei Eisenstein el cual es un referente obligado para todo cinéfilo o cineasta por ser innovador en la edición cinematográfica, y por su cuenta sirvió de inspiración para otros de los grandes cineastas norteamericanos surgidos en los 70s, como Brian De Palma en una secuencia clave de la ganadora del Oscar “Los Intocables” (1987), entre muchas otras más. ¡Feliz Navidad!

