Culto que no expía culpa, la engendra y reproduce

¿Les platico? ¡Arre!

El debate se ha degradado a niveles propios de vagos, flojos e ignorantes, que se abrazan a la libertad y la democracia para hacer de las suyas.

Cuando defienden o critican algo, lo hacen ignorando que para hacerlo, primero hay que leer, luego entender y después, hablar o escribir.

Se les olvida que antes de aventurarse en cualquier tema, primero hay que informarse.

Por eso, muchos de los especímenes a quienes me refiero, hacen apología de sus posiciones en el gobierno, en la oposición, en los medios y en la empresa, por minúsculos o grandilocuentes que sean sus puestos.

No leen otra cosa que los mensajes que otros escriben o copian en chats y redes, y luego, ellos mismos los replican.

Por ejemplo, para criticar al comunismo y alabar al capitalismo o viceversa, primero hay que leer a Karl Marx (1818-1883).

¿Saben ustedes cuántos libros escribió este genio alemán?

Diecinueve en lo individual y siete más en coautoría con Friedrich Engels (1820-1895).

Su primero lfue “Crítica a la filosofía del derecho de Hegel”, que fraguó el conocimiento que detonaría después en su obra cumbre: “El Capital”.

¿Saben ustedes cuántas neuronas se necesitan y deben trabajar juntas para criticar a Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)?

¡Exacto! Muchísimas más que las que tienen y usan los políticos, empresarios, activistas, críticos y analistas de pacotilla, que irrumpen estridentemente con sus diletantes pronunciamientos en público.

”VAMOS EN TIEMPO Y FORMA”, reza uno de los refranes con los que Samuel García tapiza al “nuevo” NL.

Lo que hace este gobernador que enarbola por los aires un “doctorado patito”, no es trabajo, eso puede hacerlo un flojo, un vago, alguien que jamás ha leído una línea de teoría o de análisis histórico.

Claro, solo alguien como él puede hacerlo con semejante descaro y desparpajo.

En esto se advierte una elemental confusión:

Estar ocupado no es lo mismo que trabajar.

Por ejemplo: Cargarle los palos de golf al papá y recibir a cambio una paga semanal, no es trabajo, es una ocupación.