/ 14 diciembre 2025
    Cumple Pablo Ferrara su bucket list, con creces
    Fallece Pablo Ferrara a los 59 años, 15 más de los que le habían pronosticado sus médicos, al diagnosticarle ELA. Fotos: Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez

Plácido Garza DETONA Fallece a los 59 años, 15 más de los que le habían pronosticado sus médicos, al diagnosticarle ELA

¿Les platico? ¡Arre!

La anécdota es imborrable y cobra vida hoy, 15 años después de lo ocurrido:

Terminaba en el 2010 uno de los muchos Ironman de su vida y al cruzar la meta en Cozumel, su pie izquierdo tropezó ligeramente con el tapete que registra los tiempos de los participantes.

Pablo asoció ese incidente con cierta dificultad para correr a su paso normal, que de pronto apareció.

De todas sus conquistas como atleta, había una que se le había negado en la plenitud de sus años: Ascender al Copete de las Águilas. Fotos: Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez

Así lo narra en su libro “Voluntad de Acero”.

Tras consultar con varios especialistas, fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica -ELA- enfermedad degenerativa neuromuscular que provoca la pérdida progresiva de movimiento y es mortal por necesidad.

En sus fases avanzadas, los pacientes sufren una parálisis total, pero mantienen intactas la sensibilidad e inteligencia.

Poco a poco pierden toda capacidad para controlar el movimiento de sus músculos hasta que sobreviene la muerte, en un lapso como el que le pronosticaron los médicos.

Pero la voluntad de acero de Pablo lo hizo vivir hasta sus 59 años de edad y en su bucket list acumuló retos cumplidos, viajes, logros profesionales y esparcimientos por medio mundo.

Estuvo acompañado hasta el final de sus días por Yolanda Saro, su esposa y sus tres hijos: Pablo, Bárbara y Adrián.

CRESTOMATIA. Periódico El Norte, octubre 2014. Foto: Grupo Detona

De todas sus conquistas como atleta, había una que se le había negado en la plenitud de sus años: Ascender al Copete de las Águilas, la cumbre más alta de la Sierra Madre Oriental: 2,200 metros de altitud sobre el nivel medio del mar.

Platicó con su familia la posibilidad de hacerlo el 18 de octubre del año 2014 y con el apoyo de 34 amigos suyos, logró llegar a la cima en camilla y mediante la utilización de cientos y cientos de metros de cuerda, arneses y otros implementos propios de la escalada en montaña.

Tuve el honor de ser invitado por Yolanda para formar parte de ese grupo y acompañado de mi hijo Santiago y de su madre, colaboramos con Pablo a que cumpliera esa meta.

Pablo falleció la mañana de este sábado 13 de diciembre en el Hospital Zambrano Hellion, de San Pedro Garza García, municipio donde vivía.

Pablo falleció la mañana de este sábado 13 de diciembre en el Hospital Zambrano Hellion, de San Pedro Garza García, municipio donde vivía. Foto: Grupo Detona

Como homenaje póstumo, incluyo aquí un álbum fotográfico de esos momentos de gran apelgría que experimentó hace 11 años en su ascenso a la cumbre del Copete de las Águilas, mi querido y admirado amigo, Pablo Ferrara Fernández, arquitecto de profesión y atleta de alto rendimiento por afición.

El Consejo de Administración de Grupo DETONA® extiende su más sentido pésame a su esposa, Yolanda; a sus hijos, Pablo, Bárbara y Adrián; a su pequeña nieta; a su señora madre, Consuelo; a sus hermanos, Consuelo, José Vicente, Flora, Francisco e Ignacio; a sus familiares y amigos.

Plácido Garza

