Da mal resultado Keanu Reeves en la comedia

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Opinión
/ 15 abril 2026
    Da mal resultado Keanu Reeves en la comedia

A finales de los 80’s, antes de consolidarse como héroe de acción al protagonizar clásicos como “Punto de quiebra” (1991); “Máxima velocidad” (1994) y “Matrix” (1999), Keanu Reeves incursionó con éxito en la comedia.

Esto sucedió en el año de 1989 como uno de los protagonistas de la comedia juvenil “Viajeros en el tiempo”, de Stephen Herek, que por su éxito no sólo propició una primera secuela en 1991 y una demasiado tardía (siendo ya un “chavorruco”) y otra mucho menor en el 2020 (además en plena pandemia), las cuales combinó precisamente con varios clásicos del género de la acción, que ya en este nuevo milenio incluyeron la más reciente saga de “John Wick” con otra diversidad de trabajos bajo las órdenes de cineastas de la talla de Coppola, Van Sant, Branagh, Linklater y hasta el mexicano Alfonso Arau, entre otros más, pero difícilmente regresando a la comedia.

La semana pasada, unos meses después de haber regresado al género protagonizando, bajo la dirección del comediante Aziz Ansari, titulada “Cuando el cielo se equivoca” (2025), actualmente disponible en Prime Video, se estrenó en directo en la plataforma de Apple TV “Outcome”, comedia que aunque tiene un buen arranque porque precisamente trata sobre un niño actor, Reef Hawk, quien como Keanu está cumpliendo cuatro décadas de trabajo en el cine, a partir de que aparece en pantalla su coprotagonista pero también director y guionista Jonah Hill, el encanto de Keanu interpretando al personaje central se diluye hasta perderse por completo.

El principal problema de “Outcome” es que, si bien la premisa central es el conflicto que libra Reef Hawk cuando, en tiempo actual aparece un video de su pasado que amenaza con volverse viral en redes sociales y, por consecuencia, afectar su carrera, el protagonista parece ser el personaje de Hill como el agente actual de Hawk por “proteger” su carrera, ya que queda claro que lo que más le importa mantener a flote es su carrera y no la de él, dejando de lado los mejores momentos de la película que los ofrecen Keanu junto a su agente infantil, interpretado nada menos que por Martin Scorsese, o su madre (Susan Lucci, estrella de las telenovelas parodiándose a sí misma).

La verdad no sabemos qué le pasó a Hill después de haber tenido un muy plausible debut como director en el 2018 con su ópera prima “En los 90” y la buena continuidad que tuvo con el documental “Stutz” (2022), disponible en Netflix, pero “Outcome” resulta un fuerte revés en su filmografía y no se diga en la de Keanu, ya que además de llevárselo entre las patas como un personaje protagónico que nunca llega a empatizar con el espectador, a diferencia del niño actor que sí nos captura en sus primeros minutos, también se lleva de paso a Cameron Díaz, justo 30 años después de protagonizar junto a Reeves “Feeling Minnesota”, comedia tan olvidable como esta.

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Alfredo Galindo

Alfredo Galindo

Productor, Director y Guinista de cine. Columnista del periódico Vanguardia desde 1995, escribe sobre música, cine y televisión. Combina la pasión de escribir con la creación cinematográfica.

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