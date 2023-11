Dar es un oro mental

(Me resisto a usar el acrónimo de CDMX porque fui educado en la ortodoxia ortográfica lingüística por el Dr. Daniel Mir, único miembro de la Real Academia Español que ha vivido en nuestro País).

Hoy les quiero platicar la anécdota que me contó como parte de la lectura que me hizo de esas cartas, pues fui uno de los afortunados de aquel no tan lejano viernes en la ciudad de México. Arre? Arre!

La verdadera filantropía:

Katharine Hepburn, en sus propias palabras:

“Una vez, cuando era adolescente, mi padre y yo estábamos haciendo fila para comprar entradas para el circo.

Finalmente, solo había otra familia entre nosotros y el mostrador de entradas.

Esa familia me causó una gran impresión.