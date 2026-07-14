Perdona María agresión de exdirector de Pemex

La mujer y su agresor cobraron notoriedad al aparecer en un video en el que el exdirector de Pemex la agrede físicamente, y que sirvió de prueba para enviar a Víctor a prisión preventiva.

María Felicia Jiménez Lavié se sumó ayer a las miles de mujeres agredidas que en México perdonan a sus esposos, por temor a padecer precariedades económicas y falta de apoyo familiar. La esposa del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, le otorgó el perdón, vía un escrito que sus abogados hicieron llegar a la jueza Adriana Correa Ortiz, aunque este quedó en prisión.

En mesa de análisis con Azucena Uresti, la periodista regia y el diputado federal Rubén Moreira acusaron que el otorgamiento del perdón fue a causa del temor de la mujer por ser deportada.

Azucena dijo tener pruebas de que María Felicia le dijo que estaba en crisis económica, que ganaba 100 pesos por clase en un plantel, y que era posible que la deportaran del país.

Moreira Valdez lamentó la indefensión de la cónyuge de Víctor Padilla y denunció la falta de apoyo del gobierno federal a la mujer agredida.

Sin embargo, datos estadísticos en México y en Coahuila advierten que el 90 por ciento de las denuncias presentadas por mujeres violentadas son luego retiradas por ellas mismas.

Las razones principales del perdón son la dependencia económica y afectiva, el miedo a la soledad, violencia de género normalizada, el remordimiento y la esperanza de cambio.

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LÍDER NACIONAL

Coahuila lideró durante el primer cuatrimestre del 2026, la producción de autopartes en el país con un monto de 6 mil 572 millones de dólares.

Según la Industria Nacional de Autopartes, lo anterior representa el 15.7 por ciento del valor nacional, con un incremento del 12.2 por ciento, en comparación al 2025.

Esta entidad superó al estado de Guanajuato que aportó el 13.6 por ciento de la producción de autopartes, y a Nuevo León que alcanzó un 13.1 porcentual en la fabricación nacional.

El valor total de la manufactura de autopartes en el país alcanzó los 41 mil 973 millones de dólares, en el primer cuatrimestre del este año.

Buenas noticias...

SIN PROBLEMAS

En tiempo y forma, el gobierno de Coahuila entrega los apoyos a ganaderos de la entidad para la producción de carne, afirmó el secretario de Desarrollo Rural, Chuma Montemayor.

Sin refutar ayer lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, de que Coahuila va un poco atrasado en este programa, el funcionario estatal lo atribuyó a trámites administrativos.

Aclaró que luego de fallecimiento de Abel Ayala, el nuevo líder de la Asociación Ganadera, lleva dos meses en el cambio de firmas y en el registro legal de la Unión ante el SAT.

“La verdad, la verdad, siento que vamos avanzados, en tiempo en forma, un poco debajo de Chihuahua, pero por arriba de Durango”, enfatizó en charla vía digital.

ROMÁN Y LA ROBADERA

La cancelación del paso a desnivel El Campesino en Torreón, puso en evidencia la robadera que existía en la administración del ex alcalde Román Cepeda, acusó el diputado Antonio Attolini.

El representante popular morenista señaló que la cancelación demuestra que con Cepeda González, el orden de prioridades era ajeno al bienestar de los ciudadanos y al desarrollo citadino.