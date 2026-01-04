¿De dónde chingados vienen los venados? Y otros misterios del inicio del año 2026

Opinión
/ 4 enero 2026
    ¿De dónde chingados vienen los venados? Y otros misterios del inicio del año 2026

Cuando era niña no había venados en mi fraccionamiento. Ahora sí. ¿De dónde vienen? No sé. No sé dónde vive su “manada”. A un kilómetro hay un área de bosque que es un sitio de conservación pero, para llegar desde allá, los venados tendrían que cruzar una calle transitada. Observo sus pisadas. Atraviesan un terreno que se encuentra detrás de una iglesia que está detrás de mí casa. Saltan la malla ciclónica. Caminan hacia un arbusto con hojas secas, supongo que comen algunas hojas. Luego pasan por la entrada hacia el jardín de adelante y cruzan el césped. Sus huellas desaparecen al llegar a la calle. Pienso que esto pasa en la madrugada. Y fantaseo que van caminando por la calle a no sé dónde porque no se ven pisadas de regreso. Les pondré manzana. Mi madre se infartaría porque darles de comer significa que vendrán con más frecuencia. Mi madre ya no está y yo me siento honrada de recibir estas visitas. Mi deseo es verlos y tal vez platicar con ellos. Se me han anunciado como guías para mí en este año.

Quizás para ustedes el 2025 terminó de una manera inesperada y el 2026 está entrando igual. Todo menos “normal”. Me pasa a veces que levanto la vista, miro mi vida y pregunto, ¿cómo llegué aquí? Tengo clarísimo que este viaje y la estancia acá no estaban planeados, ni eran algo que quería, aunque terminarán por ser algo de mucho beneficio. Los invito a mirar aquello que está sucediendo y programarse para el beneficio y no para la queja. Lo que sale del plan es incómodo, pero no “malo”. El crecimiento es incómodo. Yo no pedí saber cambiar la pila de la llave del carro, saber el valor de muebles y herramientas usadas, recordar cómo manejar en la nieve, volver a enviar documentos por fax y por correo (no electrónico), descifrar la separación de la basura ni paliar la nieve. Pero nada me quita los panoramas hermosos y lo refrescante que es respirar el aire frío. Tengo años diciendo que no me gusta el invierno. Pues...parece que sí.

Este año comienza con misterios. ¡Ojo, eh!

Temas


La Vida Para Principiantes

Dona Wiseman

Dona Wiseman

Nacida en Detroit, MI el 25 de mayo de 1956. Residente de Saltillo desde 1974. Maestra y traductora por necesidad. Psicoterapeuta, empresaria, poeta, actriz y administradora de Foro Amapola porque la vida es dinámica. Madre de 4, abuela de 5. En 18 años de formación como psicoterapeuta ha hecho especialidades que incluyen terapia psico-corporal y Gestalt. Idealista insistente y ser humano en constante movimiento.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente Donald Trump ha asumido el control de Venezuela en conjunto con personajes del chavismo que se mantuvieron cerca de Maduro.

Con Venezuela, Trump abre una nueva era de riesgo para Estados Unidos
El alcalde Javier Díaz González informó sobre los avances en el incremento del abasto de agua potable en Saltillo.

Aumentó abasto de agua 15 por ciento en Saltillo, en 2025
En los primeros 11 meses del año pasado se reportó un incremento considerable en el número de coahuilenses deportados.

Coahuila: Incrementó 30% la deportación de migrantes en primer año de Trump
true

Se puede decir... Que los trenes se construyeron al ái se ‘va’
Impresionante despliegue de seguridad fue realizado este domingo en brechas y caminos colindantes con Zacatecas.

Refuerzan blindaje en el sur de Saltillo con primer operativo interinstitucional de 2026

El monitor también reforzó la importancia del ejercicio.

¿Puede la tecnología ayudarnos a comer mejor?
Venezuela nunca ha tenido niveles de pobreza como los que vemos, ni en el siglo XX ni en el siglo XXI.

Defender a Maduro es ignorar una tragedia humanitaria, afirma legislador de Coahuila
Alcalde Luján reiteró la postura de Morena en defensa de la soberanía nacional y del proyecto político que encabeza el partido.

Morena responde a Trump: ‘México no es tierra de conquista’