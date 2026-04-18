$!De la que te salvaste, Samuel, con Torre-Amione. Episodio 8

¿Les platico? ¡Arre! Este tema parece no tener fin.

Para deleite o desgracia de la sociedad sampetrina, tres de sus familias más nombradas -los García Sada, los Lobatón y los Torre-Amione- son protagonistas de escandalosos casos de corrupción que dejarían helados paleta a los riñonudos políticos del gobierno. Para darle contexto al asunto, incluyo en seguida los más recientes episodios de los 3 casos y hoy me dispongo a platicarles el relativo a los trafiques de los hermanos Torre-Amione en contra del prestigio del sacrosanto ITESM y del no tan santo gobierno federal, que encabezó Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum. Este parecito se llevó entre las pezuñas también al gobierno de Jaime Rodríguez, “El Bronco” y entre otros estatales, al de Baja California Sur. ¡Agárrense, porque se va a poner bueno! Primero, van aquí los últimos artículos relacionados a los 3 casos y al terminar, entro en materia con el tema que hoy nos ocupa: La cobija que encubre las malas prácticas -por decirlo en tono amable- de Fernando Torre-Amione, a la sazón, hermano de Memo, el del TecSalud.

Al profundizar en la investigación periodística sobre este caso, encontramos dos temas cruciales: 1.- -Tras haber anunciado ayer en este medio la decisión de los más altos niveles del ITESM, de expulsar como proveedor hospitalario a la empresa DDE, ligada a Guillermo Torre-Amione, director del TecSalud, brotaron los nombres de otras firmas a esa razón social, cuyo representante legal es uno de sus testaferros: Alfredo Ramírez González. -La próxima semana que podamos navegar sin bloqueos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de NL, presentaré los documentos que comprueban esto que hoy les comparto gracias a las filtraciones del propio personal del Hospital Zambrano Hellion y de otros proveedores que han sido afectados por las compras amañadas del TecSalud en beneficio de DDE y sus afines, filiales, similares, anexos y conexos. -Esa empresa de Torre-Amione ya metió sus tentáculos en el gobierno federal, mediante asignaciones de contratos sin licitación que ha “ganado” en el IMSS de BCS, como lo muestran los documentos que anexo:

-Birmex -empresa paraestatal creada durante el gobierno de Sheinbaum- despidió a sus directivos por corrupción y colusión en licitaciones millonarias y contrató como proveedor a Reactivos de México, SA de CV, ligada en el nombre de sus socios y representantes legales a DDM, la misma que se surtió de lo lindo vendiendo hasta trapeadores a los hospitales San José y Zambrano Hellion, gracias a la llegada de Memo Torre-Amione como director del TecSalud.

O sea, los sureños bajacalifornianos del IMSS salieron de Guatemala para entrar en Guatepeor. Memo Torre-Amione cobró fama gracias a su cercanísima relación con Marcelo Ebrard, desde los tiempos de éste como canciller. -El hoy secretario de Economía llevó a Memo Torre-Amione a una de las mañaneras en el año 2021 y cuando tomó la palabra presentó ante AMLO un programa al que llamó ”Iniciativa Juntos por la Salud”. -Aquí tienen el video de esa ocasión:

-Teniendo a sus espaldas a Hugo López-Gatell y a su carnal Marcelo, Memo repitió tres veces que ese programa le llevó muchas semanas de trabajo ”sin buscar ningún interés” (¡ajá!) que no fuera el bienestar de los mexicanos afectados por la pandemia del COVID-19, principalmente el personal médico que atendía a los enfermos. -Las evidencias muestran lo contrario: sus empresas y las de su hermano Fernando, se surtieron de lo lindo proveyendo al gobierno federal de sabrá el Dios de Spinoza cuánta cosa. Con eso de que Ebrard usurpó a sus anchas las labores del octogenario secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, nombrado por AMLO... -Sabiendo todo eso, cuando Samuel García ganó las elecciones de gobernador en NL (2021), nombró a Memo Torre-Amione como su coordinador en el equipo de transición. -Incluso le ofreció la secretaría estatal de Salud, pero Memo rechazó la oferta, pues le tiraba a ocupar ese mismo puesto en el gobierno federal, si su carnal Marcelo ganaba la carrera de las corcholatas, que finalmente perdió a manos de Sheinbaum. -Ahora que ya se sabe con pruebas y consecuencias la fichita que resultó ser el mentado Memo, Samuel se ha de estar dando de santos por no haberlo sumado a su equipo. 2.- -El 15 de septiembre de 2016 detonó el escándalo del llamado ”cobijagate”, durante el gobierno del Bronco Rodríguez. -Encobijados en una maraña de sitios y subsitios en las redes y telarañas del gobierno estatal, encontramos una marea de información que involucra directamente el nombre de Fernando Torre-Amione, hermano de Memo. -Se trata de los registros detrás del proveedor fantasma de las cobijas, Comercializadora Mirof, SA de CV, conformada por los mismos testaferros o prestanombres que hoy operan en DDE. -Mediante una triangulación similar a la que usan los “lavadores” de dinero, aparece una segunda empresa: Administradora de Obras y Recursos, SA de CV, Adorsa. -Fue la que vendió en $30 millones, el triple de su valor real, 200 mil cobijas al gobierno del “Bronco” Rodríguez, que las compró sin licitación debido a la urgencia del frío en diciembre 2015. ¡Ajá! -Los registros del dominio del sitio web registrados el 28 de abril de 2011 ( comercializadoramirof.com ) están inscritos a nombre de la Comercializadora Mirof y ahí encontramos el nombre de Fernando Torre-Amione, con su correo ftorre@adorsa.com y domicilio “para oír y recibir notificaciones” en Calzada San Pedro 400, aunque en realidad la dirección es Calzada del Valle 400, en el Moll del Valle, donde ocupa un local de los más pequeños del lugar. -Platicando con vecinos de Adorsa, nos dicen que es una empresa “polifacética”, porque le tira a todo lo que caiga: compra-venta de terrenos, comisiones de arrendamiento, sistemas de cómputo, microondas, televisores, medicinas, juguetes, material para detectar drogas, uniformes industriales, ropa sport, equipos para tortillería. -”O sea, la consultoría no es su especialidad”, nos dijo uno de sus vecinos. -Adorsa fue fundada en 1996, pero fue adquirida en noviembre de 2004 por Fernando Torre-Amione, Jesús María Muñoz Garza y Francisco Antonio Carrillo Bustos. -Fernando Torre-Amione aparece como propietario o representante de otras compañías: Unimax, SA de CV, dedicada al diseño y venta de ropa; Diversificadora Comercial Salfe (comercializadora de cerveza); y Braxton International Inc, fundada en Laredo, Texas. -Adorsa tiene un historial polémico, luego de haber sido favorecida por asignación de contratos sin licitación por los alcaldes panistas Fernando Margáin Berlanga (San Pedro Garza García, 2003-2006) y Zeferino Salgado Almaguer, en San Nicolás de los Garza (2006-2009). CAJÓN DESASTRE -Como se puede ver, estamos ante un caso que valdría la pena revisar por parte de los santones del ITESM, porque resulta muy arriesgado tener en sus filas a alguien que se hace pasar por adalid de la medicina, siendo que en realidad es un factor que pone en aprietos el prestigio de una institución como esa. -Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza. A ver si ya se nos aparece por aquí Sanjuana Martínez y su séquito de larvas en celo: Luis Gerardo Treviño el DI-LA-PI-LA; Daniel Hinojosa, el que se dice abogado pero no es, y otros de esa ralea, que descargan sus frustraciones y alucinaciones en chats y redes.

-Todos estos tienen casi tres meses amenazando con demandarnos. Aquí los esperamos, bien paraditos.

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