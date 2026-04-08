No lo hemos confirmado, pero en la voluptuosidad y frivolidad de las notas del corazón sampetrino, se da por hecho que Guillermo Torre-Amione -rector del TecSalud y director del Hospital Zambrano Hellion- es compadre de Marcelo Ebrard, Secretario formal de Economía y de facto Canciller, porque su protegido Roberto Velasco ocupa ese puesto tras la salida de Juan Ramón de la Fuente.

Ahora sí, como dice el dermatólogo a sus pacientes de la Generación Z: Vamos al grano.

Dejamos descansar el tema durante los días fuertes de Semana Santa y también porque le dedicamos cientos de horas a verificar la información que obtuvimos tras detonar los primeros dos episodios de esta serie:

Cuando Samuel García se convirtió en gobernador electo de Nuevo León, nombró a Torre-Amione como cabeza de su equipo de transición en materia de salud y su intención era designarlo secretario de ese ramo en su gabinete. Esto ocurrió el 12 de septiembre de 2021.

Pero Torre-Amione prefirió tirarle a la Secretaría de Salud a nivel nacional, al apostarle a su íntimo amigo -¿o compadre?- Marcelo Ebrard, quien ese año ocupaba la secretaría de Relaciones Exteriores en el gobierno de AMLO y era una de las corcholatas para la candidatura de MORENA a la presidencia de México.

Como parte de uno de sus actos de pre pre campaña, Ebrard presentó nacionalmente su libro “El camino de México” y en el evento que tuvo lugar en el Aula Magna de la UANL el 28 de marzo de 2023, fue acompañado en el presidium por Torre-Amione, quien al tomar el micrófono destacó la labor de Ebrard para conseguir vacunas durante el momento más álgido de la pandemia por el Covid-19.

Volviendo a Samuel...

Su equipo de transición estaba integrado también por la pediatra Alma Rosa Marroquín, a quien Torre-Amione recomendó como titular del área estatal de Salud, cosa que ocurrió y se mantiene hasta ahora.

Ebrard perdió la carrera contra Claudia Sheinbaum y Torre-Amione se refugió en el ITESM, donde gracias a su cercanía con el rector de profesional y postgrado, Juan Pablo Murra Lascurain, afianzó sus posiciones como rector del TecSalud y director del Zambrano Hellion.

Ya les platiqué que fue el artífice de desaparecer al Hospital San José, cuyo edificio sigue pretendiendo convertir en departamentos, oficinas, centro comercial y un hotel boutique, merced a sus relaciones con constructores que fueron suficientemente indiscretos para confiarme lo anterior.

DDM:

En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Nuevo León está inscrita una empresa denominada DDM, Diseño y Desarrollo Médico, SA de CV, de la que tratamos de obtener los nombres de sus socios, pero por tratarse de Semana de Pascua, el personal de guardia que fue abordado por Grupo DETONA® se hizo bolas y nos negaron acceso a dicha información, a pesar de que es pública.

Pero vamos a volver a la carga apenas regresen de sus santas “vagaciones” los burrócratas de dicha dependencia.

Con la condición del anonimato -porque tildan a Torre-Amione y sus secuaces de cabronamente vengativos- personal de Adquisiciones y Proveedores del Zambrano Hellion, me dijo que DDM le ha “ganado” cuantiosas compras a gigantes de la industria de dispositivos médicos, como Stryker, Abbots Labs, Coviien, Cardinal Health, Philips Heatlhcare, Siemens Healthcare, Baxter International, Medtronic, GE Healthcare y la mismita Johnson & Johnson.

Según el Medical Product OutSourcing. Top 30, Medical Device Companies, estas son firmas son las más poderosas del mundo en dispositivos médicos de todas las especialidades, especialmente cardiología, oncología y ginecología, entre otras.

Pues a éstas se las ha merendado la muy “modesta” DDM, que tiene su cuartel general en la CDMX y oficinas en la Colonia Chepevera, de Monterrey.

Su giro es: distribución y venta de dispositivos médicos de alta especialidad, incluyendo intervención cardiovascular, cirugía cardíaca, de columna y oncología intervencionista.

Si ustedes -queridos detonautas- se meten a su página oficial verán que son tan descuidados, que se les ha olvidado borrar los testimonios de sus propios ex empleados, que los señalan como explotadores.

De hecho DDM tiene un nivel superior al 100% de rotación de personal anual, según firmas especializadas en el control de ese fenómeno laboral.

Un empleado del área de Adquisiciones del Zambrano Hellion bromeó al decirme: “Has de cuenta los liliputenses ganándole a Gulliver”.

(Recordemos: En “Los Viajes de Gulliver”, el protagonista es un cirujano gigante que se convierte en capitán de barco y viaja a diversas islas habitadas por los enanos liliputenses o yahoos, que son representaciones grotescas, crudas e hipócritas de la humanidad).

ChatGPT responde:

En tanto hacemos la correspondiente investigación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de NL, consultamos al ChatGPT de Open AI y obtuvimos la siguiente respuesta:

”Guillermo Torre-Amione tiene una relación profesional significativa con el Grupo DDM. La colaboración entre ambos se refleja en la innovación y desarrollo de tecnologías biomédicas que impactan el cuidado de la salud en México y Centroamérica”.

Cajón Desastre:

- Mañana el Episodio 4: “Negligencias que cuestan vidas. Ni los santones de la I.P. se salvan”.

- También mañana el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

- Y en un descuido se nos aparece por aquí el patético y ho-ho-ho-coso “DILAPILA”, Luis Gerardo Treviño, estorbante -que no ayudante- en la secretaría del Medio Ambiente del gobierno de NL.

- También estamos esperando a Sanjuana Martínez, que tiene más de dos meses amenzando con demandarnos junto a la parvada de liendres en celo que anidan sus complejos en chats y redes, disfrazados de activistas sociales, como el “abogado” Daniel Hinojosa, Pepe Múzquiz y otros codos de cerebro?