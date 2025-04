De migrante lavaplatos, a uno de los más ricos del mundo

Les platico:

NVIDIA acaba de anunciar que se encuentra en un proceso para concentrar en EEUU, gran parte de su operación mundial, lo cual representará una inversión de 500,000 millones de dólares en los próximos cuatro años; justamente, los que corresponden al gobierno de Donald Tump.

Este movimiento marca un hito en la industria tecnológica de semiconductores, microprocesadores y tarjetas gráficas, que son base de la Inteligencia Artificial en todo el mundo.

Por primera vez, NVIDIA fabricará super computadoras en suelo estadounidense.

Implica un cambio significativo en las estrategias de la empresa, cuyas acciones en las Bolsas de Valores representan 2.5 billones de dólares, solo por debajo de Microsoft y Apple.

Este enfoque se alinea con las políticas industriales promovidas por Trump, que busca incentivar a las empresas para que aumenten sus inversiones en EEUU.

Esto no es magia

Jen-Hsun Huang es un migrante taiwanés que encontró el sueño americano, no haciendo magia -como alardean muchos de la llamada “generación de cristal”- sino a base de inteligencia, pundonor, perseverancia, sudor y muchísimas horas de desvelo.

Nació el 17 de febrero de 1963 en Taiwán y a los 9 años fue enviado por sus padres a Estados Unidos, con unos tíos que habían emigrado a ese país.

Fundó NVIDIA en 1993 junto a Chris Malachowsky y Curtis Priem, en uno de los locales de Denny´s, donde Jensen trabajaba como lavaplatos y limpia mesas.

Poco tiempo después sus padres se mudaron con él y con su hermano al Estado de Oregon, donde actualmente residen.

Estudió ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón, que le cambió la vida en todos sentidos.

Ahí conoció a Lori, su compañera de laboratorio, con quien se casó y tiene dos hijos.

Esa universidad le abrió las puertas al mundo de las computadoras, que -años más tarde- lo volverían uno de los hombres más ricos del mundo, el décimo, para ser exactos.

Su fortuna personal se calcula en 117,000 millones de dólares y es el único migrante que alcanza un lugar en el selecto grupo de los 10, de las Revistas Fortune y Forbes. A saber:

1. Elon Musk (sudafricano): 400,000 millones de dólares. Por cierto, acaba de anunciar que todos los modelos Tesla comenzarán a utilizar los microprocesadores NVIDIA.

2. Jeff Bezos, Amazon: 233,500.

3. Larry Ellison, Oracle: 209,000.

4. Mark Suckerberg, Meta: 202,000.

5. Bernard Arnault (francés), LVMA, línea de artículos de lujo: 191,000.

6. Larry Page, Google: 156,000.

7. Sergei Brin (ruso), Google: 149,000.

8. Warren Buffett, Berkshire Hathaway: 141,000.

9. Steve Balmer, ex Microsoft y hoy propietario de los LA Clippers, de la NBA, entre otros equipos deportivos: 124,000.

10. Jensen Huang, NVIDIA: 117,000.

¿Y los mexicanos?

19.- Herederos de Alberto Bailléres (Palacio de Hierro, Peñoles y otros “tendajos”): 83,150.

22.- Carlos Slim: 82,500.

63.- Germán Larrea Mota Velasco el de las minas, con “apenas” 31,500.

Pobrecitos ellos.

(Recuerden, estamos hablando de millones de dólares).

