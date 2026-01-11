La verdad se impone y Armando Castilla es libre

Ni siquiera hubo el clásico “usted disculpe”, cuando la justicia de Nuevo León liberó el sábado pasado al director general del periódico VANGUARDIA, Armando Castilla, tras su detención ilegal.

La verdad se impuso a la corrupción y al tráfico de influencias en el Poder Judicial, y Castilla Galindo demostró, con pruebas documentales, la falsedad de las acusaciones en su contra.

No es la primera ocasión que desde el Poder se fabrican delitos y se persigue al periodismo veraz, para amedrentar, para conseguir el silencio de las letras y amordazar a las voces denunciantes.

El asedio sistemático, los intentos de censura a la libertad de expresión y su retención arbitraria demuestran un patrón sostenido de control autoritario institucional.

Armando Castilla fue detenido abusivamente el viernes pasado en el aeropuerto de Monterrey, por un pelotón de la Guardia Nacional y de policías ministeriales, ante una falsa denuncia “express”.

Hoy, el director general de VANGUARDIA está libre, pero no por una consideración legal de los impartidores de justicia, sino gracias a la verdad, sólo a eso.

DIPUTADO CANELO

La comidilla política comarcana nada tiene que ver con las candidaturas a diputaciones locales, tampoco con el próximo informe del diputado Jericó Abramo, ni con si hoy habrá regreso a clases.

El tema caliente, lo más comentado y esperado por la clase política coahuilteca, es ver si el diputado plurinominal del PT, Tony Flores, asiste el martes a la sesión en el Congreso local.

Y es que el “alcalde de Ciudad Mirasierra” y representante del Verde Ecologista en Saltillo, Limbar Valdez, lo retó a un enfrentamiento cara a cara, para dirimir asuntos políticos y personales.

El diputado de Múzquiz se ha creado una fama de pendenciero político y continuamente insulta y agrede en redes sociales a sus imaginarios adversarios.

Pero ahora le salió un retador real e inesperado, que ya advirtió, mañana lo va a ir a buscar al Palacio Legislativo, para ponerlo en su lugar y quitarle las ínfulas de provocador, según dijo.

¿Acudirá Tony mañana al Congreso? ¿Solicitará licencia indefinida? ¿Enviará a la exalcaldesa en su representación?

Sin duda, son preguntas para joder al vecino...

CAMBIO DE DISCURSO

Un curso intensivo de buenos modales deberá recibir el líder moral del partido UDC, Lenin Pérez, si pretende ir en alianza con el PRI en el próximo proceso electoral.

El político acuñense es un crítico permanente de la Cuarta Transformación y de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

En cambio, el gobierno de Coahuila lleva una excelente y cordial relación con el gobierno federal, con Sheinbaum Pardo y con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El discurso confrontativo de Lenin no es aceptable ni tiene respaldo en el Revolucionario Institucional, por lo que deberá matizarlo.

El líder estatal tricolor, Carlos Robles Loustaunau, anda en busca de un ejemplar tropicalizado del Manual de Carreño, para obsequiarlo a su par udeista.

SALDO BLANCO

Los albergues del estado se encuentran en buenas condiciones y disponibles para asistir a las personas vulnerables, en esta ola de frío que azota a la entidad.

En Saltillo, el alcalde Javier Díaz activó los diversos refugios y recorre colonias y ejidos, para entregar cobijas, bebidas calientes y café a las personas afectadas por el frío.

Protección Civil estatal reportó ayer saldo blanco en los 38 municipios de la entidad, aunque se espera que la onda polar se mantenga hasta el miércoles de la presente semana.

Hasta ayer al mediodía, la Secretaría de Educación Pública mantenía la decisión de iniciar clases presenciales este lunes en Coahuila, con las restricciones conocidas por bajas temperaturas.

Ojalá se caliente el corazón del secretario de Educación, Emanuel Garza...

TREINTA DÍAS

Un mes es lo que tendrán los aspirantes a diputados locales en Coahuila para realizar campaña y convencer a los ciudadanos de votar en su favor.

30 días se van rápidamente y se antoja muy difícil que la gente se identifique con las propuestas de los próximos legisladores.

Por eso los partidos de oposición lanzarán a políticos conocidos, que puedan sumar algo a la raquítica votación que les espera en las urnas.

En cambio, el PRI Coahuila anda sobrado y pretende abanderar una mezcla de candidatos vintage y de nueva generación.

La confianza mató al gato...