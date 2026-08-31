¿Democracia, autocracia o algo más?

Por último, el BGI identifica 32 Estados en desarrollo de baja capacidad, entre los que se incluyen Haití, Pakistán, Papúa Nueva Guinea y gran parte del África subsahariana. Estos países ocupan los últimos puestos en todas las dimensiones de la gobernanza. No solo son los más expuestos a futuras crisis, sino también los menos preparados para responder a ellas, ya que carecen de la resiliencia institucional necesaria.

El tercer grupo abarca 29 Estados autoritarios e híbridos, entre los que se incluyen China, Rusia, los países del Golfo, Bielorrusia y Vietnam. Su calidad de vida es comparable a la de las democracias con capacidad limitada, aunque con una rendición de cuentas democrática mucho menor. Sin embargo, la corrupción generalizada sigue socavando la capacidad del Estado, lo que pone en duda la sostenibilidad a largo plazo de estos avances.

A continuación se sitúan los Estados con capacidades limitadas, un grupo de 45 países con una rendición de cuentas democrática razonablemente sólida y gobiernos que tienen dificultades para garantizar una alta calidad de vida. La India, Indonesia, Filipinas y gran parte de América Latina entran en esta categoría. Aunque estos países son más vulnerables, aún pueden progresar si las instituciones democráticas y la capacidad del Estado se desarrollan conjuntamente con el tiempo. De lo contrario, corren el riesgo de quedar atrapados en un círculo vicioso en el que las debilidades en un ámbito anulan los avances logrados en otro.

¿Qué son los «mundos de gobernanza» y en qué se diferencian? El primero está compuesto por 39 Estados democráticos consolidados que obtienen puntuaciones elevadas en las tres dimensiones de la gobernanza. La mayor parte de Europa Occidental, junto con Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Uruguay y Costa Rica, pertenece a este grupo. Aunque muchos de estos países se enfrentan a la inercia política y a la disfunción política, siguen estando mejor preparados para absorber las crisis y adaptarse a los retos futuros.

Esta estabilidad resulta sorprendente teniendo en cuenta las crisis del último cuarto de siglo: la crisis financiera mundial de 2008, la pandemia de COVID-19, numerosas guerras y conflictos civiles, y la perspectiva de una recesión democrática . Sin embargo, a pesar de estas convulsiones, el BGI constata que los patrones subyacentes de la gobernanza nacional han sido mucho más resistentes de lo que sugieren los titulares de las noticias.

Estas clasificaciones representan patrones empíricos recurrentes. Año tras año, el análisis estadístico identifica los mismos cuatro grupos, con un movimiento entre ellos notablemente escaso. Entre 2000 y 2023, más del 80 % de los países permanecieron en el mismo mundo de gobernanza.

Es fundamental señalar que las principales conclusiones del BGI dibujan un panorama más complejo de lo que sugerirían las narrativas habituales sobre el resurgimiento, la consolidación o el declive de la gobernanza. Muestran que, en lugar de converger hacia un único modelo, los países se agrupan sistemáticamente en cuatro “mundos de gobernanza” distintos.

En su cuarta edición , el BGI evalúa la gobernanza en 145 países entre 2000 y 2023. En lugar de reducir la gobernanza a un único indicador, el índice se centra en tres dimensiones interrelacionadas: la calidad del gobierno (capacidad del Estado), la calidad democrática (rendición de cuentas) y la calidad de vida (la provisión de bienes públicos). En conjunto, estas dimensiones conforman lo que el BGI denomina el “Triángulo de la Gobernanza”.

¿Cuál de estos acontecimientos definirá el futuro de la política mundial? La respuesta dista mucho de estar clara. Pero el contraste entre ellos refleja una tensión más profunda entre dos modelos de gobernanza rivales identificados por el Índice de Gobernanza Berggruen (BGI) de 2026 .

Según se informó, durante la cumbre, Xi instó a Trump a evitar la denominada “trampa de Tucídides”, el conflicto que surge del temor de una potencia hegemónica establecida ante un rival en ascenso, y a colaborar más estrechamente. Si se analiza junto con la continua consolidación del poder por parte de Xi y la agenda cada vez más autocrática de Trump, la reunión planteó la perspectiva de una nueva era autoritaria, impulsada no por Estados rebeldes como Rusia, sino por las dos superpotencias mundiales.

Sin embargo, un mes más tarde, la cumbre entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, ofreció una visión radicalmente diferente de la política mundial. En esencia, se trataba de lo que los funcionarios chinos denominaron una «relación constructiva entre China y EE. UU. de estabilidad estratégica», basada en la cooperación pragmática en materia de comercio, agricultura y energía.

Orbán había convertido a Hungría en un modelo a seguir para los aspirantes a autócratas de toda la Unión Europea y Occidente. Aunque Hungría no fue el primer país europeo en rechazar el populismo autoritario, Polonia ya lo había hecho en 2023 al expulsar del poder al partido Ley y Justicia (PiS), la derrota de Orbán demostró que incluso el régimen iliberal más arraigado de Europa podía ser derrocado en las urnas.

BERLÍN- Este año ha estado marcado por llamativos cambios políticos. Para los defensores de la democracia liberal, la noticia más alentadora llegó en abril, cuando los votantes húngaros pusieron fin al proyecto de 16 años del ex primer ministro Viktor Orbán de construir un modelo autoritario que él denominó “democracia iliberal”. Desafiando todos los pronósticos y la manipulación de los medios de comunicación públicos y privados por parte del partido Fidesz, los húngaros otorgaron al partido Tisza, de Péter Magyar, una victoria aplastante , lo que le convirtió en primer ministro.

En 2000, Hungría pertenecía firmemente al grupo de Estados democráticos consolidados. Su puntuación en materia de rendición de cuentas democrática se situaba en 85 (en una escala de 0 a 100), lo que reflejaba los logros, conseguidos con gran esfuerzo, de su transición poscomunista. Sin embargo, en 2023, esa puntuación había caído hasta 60. El descenso de 25 puntos reflejaba el desmantelamiento sistemático de los controles institucionales por parte de Orbán, lo que contribuyó a una caída de 28 puntos en la puntuación de Hungría en materia de medios de comunicación y sociedad civil, y a una caída de 18 puntos en la capacidad del Estado.

Hungría destaca como uno de los pocos países que se ha desplazado entre modelos de gobernanza retrocediendo, aunque los datos del BGI finalizan en 2023 y, por lo tanto, no recogen los probables efectos democratizadores de la victoria electoral de Magyar.

En otras palabras, el mundo no está convergiendo hacia la democracia liberal, como suponían los optimistas del “ fin de la historia ” de la era posterior a la Guerra Fría. Tampoco está siendo arrasado por una ola autoritaria. En cambio, la característica definitoria de la gobernanza global actual es el estancamiento.

El último cuarto de siglo ofrece pocos motivos para pensar lo contrario. Durante ese período, solo un país, Jamaica, se incorporó al grupo de las democracias consolidadas, mientras que cinco lo abandonaron: Argentina, Botsuana, Hungría, Polonia y Hong Kong. El BGI constata que es mucho más difícil entrar en este grupo que salir de él. Por el contrario, una vez que los países entran en el grupo de los regímenes autoritarios e híbridos, es mucho menos probable que logren escapar de él.

En conjunto, las conclusiones del BGI sugieren que estos cuatro grupos se distanciarán aún más en cuanto a su capacidad para hacer frente a futuras crisis. Las democracias consolidadas, al menos en principio, serán capaces de responder al cambio climático, a las pandemias y a las perturbaciones económicas. La mayoría de los demás países tendrán dificultades o no lograrán hacer frente a los mismos retos.

El retroceso democrático del país se convirtió rápidamente en un punto de referencia internacional, inspirando a los autoritarios populistas de todo el mundo y animando a países vecinos como Eslovaquia a seguir un camino similar. Sin embargo, a pesar del debilitamiento de sus instituciones, la calidad de vida de los húngaros se mantuvo prácticamente intacta, sostenida por un gasto público financiado con deuda y por importantes subvenciones de la UE. Esto ilustra una de las principales conclusiones del BGI: los bienes públicos de alta calidad no requieren necesariamente una gobernanza democrática sólida.

La experiencia de Hungría también demuestra que el retroceso democrático no es irreversible. Si bien la democracia no está resurgiendo ni se autocorrige inevitablemente, el mundo no avanza inexorablemente hacia una menor libertad política y rendición de cuentas.

China ofrece un claro contraejemplo. Su puntuación en materia de rendición de cuentas democrática cayó de un 29, ya de por sí bajo, en 2000 a tan solo 17 en 2023. La rendición de cuentas institucional, electoral y social se debilitó en todos los ámbitos, y se intensificaron las restricciones a la sociedad civil. A pesar de su reputación de eficiencia administrativa, su capacidad estatal se situó en tan solo 45 en 2023, por debajo de la media mundial de 49. Por su parte, su puntuación en bienes públicos aumentó de 61 a 77, impulsada por una inversión pública masiva que elevó su puntuación en infraestructuras de 73 a 97.

China logró así mejoras sustanciales en el nivel de vida al tiempo que reprimía las libertades democráticas y sin disponer de una capacidad estatal excepcional. Décadas de crecimiento impulsado por las exportaciones y de rápida industrialización generaron los recursos necesarios para invertir masivamente en infraestructuras, educación y otros bienes públicos. El aumento del nivel de vida, a su vez, reforzó la legitimidad política del régimen de partido único.

Pero la apuesta autoritaria es peor de lo que sugieren sus aparentes éxitos. La estabilidad autocrática es un mito; los países autoritarios e híbridos adolecen de profundas debilidades estructurales. Entre los cuatro «mundos de gobernanza», solo los Estados en desarrollo de baja capacidad son más frágiles y menos pacíficos.

La autocracia a menudo no logra generar Estados estables o resilientes. Los países de este grupo son los que más emisiones de carbono per cápita generan, incluso en un momento en que la economía mundial avanza hacia la descarbonización. También presentan los niveles más bajos de empoderamiento político de las mujeres, lo que deja sin aprovechar gran parte de su potencial humano. Para agravar estas debilidades, muchos siguen dependiendo en gran medida de las rentas de los recursos naturales en lugar de desarrollar industrias intensivas en conocimiento.

Aunque algunos Estados autoritarios e híbridos se han vuelto mucho más eficaces a la hora de proporcionar bienes públicos, solo Singapur ha traducido esos avances en mejoras más amplias de la gobernanza. Por el contrario, ocho de los diez países con los mayores descensos en el rendimiento de la gobernanza desde el año 2000 pertenecen a este grupo.

El mundo autoritario tampoco se ha expandido mucho, a pesar de las repetidas predicciones de que así sería. Y los pocos países que se han sumado a él no eran plenamente democráticos para empezar. Esto puede deberse a que muchos gobiernos reconocen las debilidades inherentes al modelo autoritario. A menudo, este modelo financia los bienes públicos de hoy hipotecando la capacidad del mañana, basándose en la inversión dirigida por el Estado en lugar de en instituciones inclusivas y de base amplia.

De hecho, los impresionantes avances en materia de desarrollo logrados por los países autoritarios fueron posibles precisamente porque eliminaron muchas de las restricciones institucionales, tribunales independientes, una prensa libre y una sociedad civil dinámica, que pueden ralentizar la toma de decisiones, pero que también permiten mejoras sostenidas en la gobernanza. Lo que puede parecer un impedimento para el crecimiento rápido es, a menudo, el propio sistema de controles y contrapesos democráticos que permite a las sociedades aprender de sus errores y corregirlos.

China es un buen ejemplo de ello. Su estabilidad, al igual que la de Rusia antes de 2022, depende en última instancia de un crecimiento económico sostenido. Si ese crecimiento se tambalea, el régimen tendrá que recurrir cada vez más a la represión, una estrategia que rara vez genera una estabilidad duradera.

Autoritarismo al estilo estadounidense

El segundo mandato de Trump demuestra hasta qué punto puede cambiar un país sin abandonar su modelo de gobernanza. La rendición de cuentas democrática de EE. UU. se situó en 91 en 2000 y alcanzó su máximo en 96 en 2013, a mitad del mandato de Barack Obama. Sin embargo, las esperanzas iniciales de renovación institucional pronto dieron paso a un estancamiento partidista y a restricciones fiscales autoimpuestas.

La primera elección de Trump en 2016 aceleró ese declive. La rendición de cuentas democrática cayó hasta 85 en 2020, a medida que la integridad electoral y la rendición de cuentas social se debilitaron en medio de una intensa polarización política durante su primer mandato. Bajo el mandato de Joe Biden, la puntuación se recuperó modestamente hasta 89, pero es probable que el segundo mandato de Trump revierta esos avances una vez que se disponga de nuevos datos. La reciente decisión del Tribunal Supremo de revocar disposiciones clave de la Ley de Derechos Electorales, junto con sentencias anteriores que han ampliado el poder presidencial al anular precedentes de larga data, sugiere que la rendición de cuentas democrática se deteriorará aún más.

El deterioro de la capacidad del Estado es aún más llamativo. Partiendo de 80 en 2 mil, la puntuación de Estados Unidos cayó hasta 67 en 2019, antes de repuntar hasta 74 en 2023, una cifra que sigue estando muy por debajo de la de muchas democracias avanzadas de Europa Occidental. Ese descenso refleja en gran medida años de inversión insuficiente en las funciones básicas del Gobierno, lo que ha debilitado progresivamente la capacidad de las autoridades para coordinar las políticas y prestar servicios públicos.

Los primeros indicios sugieren que el deterioro se ha acelerado bajo la segunda administración de Trump. En particular, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido inicialmente por Elon Musk, recortó drásticamente la financiación destinada a la salud pública y la investigación científica y derogó numerosas normas medioambientales. Al mismo tiempo, Trump ha desmantelado sistemáticamente las restricciones institucionales al poder ejecutivo, asegurándose una inmunidad virtual frente al Servicio de Impuestos Internos (IRS) para sí mismo, su familia y la Organización Trump.

Al igual que en muchos otros países, la puntuación de Estados Unidos en materia de bienes públicos se mostró más resistente, pasando de 87 a 90. Una de las razones es que el sector privado desempeña un papel mucho más importante en la prestación de asistencia sanitaria, educación y otros servicios que en la mayoría de las demás democracias avanzadas, lo que hace que su rendimiento dependa menos del Gobierno federal. La ciencia estadounidense también sigue liderando el mundo, a pesar de los repetidos intentos de Trump de privarla de financiación federal. Pero esa resistencia se financia con una deuda pública de alrededor del 120 % del PIB, una carga que los recortes fiscales y el gasto deficitario de Trump casi con toda seguridad agravarán.

Sin embargo, las democracias ricas rara vez se derrumban de la noche a la mañana. Su némesis es la complacencia, que perpetúa el descuido político hasta que el daño a las instituciones se vuelve imposible de ignorar. Aunque la transformación del Gobierno federal bajo el mandato de Trump ha sido rápida y drástica, se suma a un largo declive de la capacidad estatal y la rendición de cuentas democrática que el BGI identificó hace años, cuando describió a EE. UU. como una ”estrella fugaz“.

Estados Unidos no es, ni mucho menos, el único caso. Alemania, por ejemplo, invirtió de forma insuficiente en infraestructuras durante los 16 años de cancillería de Angela Merkel, lo que dejó al país mal preparado para las crisis geopolíticas y económicas provocadas por la pandemia, la invasión rusa de Ucrania y la creciente competencia del sector manufacturero chino. El Reino Unido, por su parte, está pagando el precio de años de austeridad, de unas desigualdades regionales cada vez mayores y del Brexit. Aunque las circunstancias de cada país son distintas, el patrón subyacente es sorprendentemente similar: la complacencia y la negligencia política erosionan la gobernanza mucho antes de que una crisis obligue a rendir cuentas.

La nueva geografía de la gobernanza

La ausencia de una ola global democrática o autoritaria no significa que la gobernanza se haya estancado. Los cuatro mundos de gobernanza pueden ser notablemente resistentes al cambio, pero no están congelados.

Sin duda, ha resultado extraordinariamente difícil entrar en el mundo democrático consolidado. Como demuestra la experiencia de Jamaica, la entrada requiere reformas institucionales audaces y esfuerzos minuciosos para restablecer la estabilidad fiscal. En el otro extremo del espectro, ningún país ha caído en el grupo de países en desarrollo con baja capacidad, lo que sugiere que caer al fondo de la jerarquía de gobernanza es casi tan raro como ascender a la cima.

La mayoría de las transiciones se produjeron entre el grupo de capacidad limitada y los grupos autoritarios e híbridos. Entre 2000 y 2023, seis países, El Salvador, Irán, Nicaragua, Rusia, Turquía y Venezuela, pasaron del primer grupo al segundo, mientras que cuatro se desplazaron en la dirección opuesta: Irak, Kirguistán, Malasia y Túnez.

Estos dos grupos albergan a gran parte de la población mundial. Los países con limitaciones de capacidad, como Brasil, la India, Indonesia, México y Sudáfrica, presentan grandes diferencias en cuanto a su historia, sus instituciones y sus trayectorias de desarrollo, pero se enfrentan a la misma limitación estructural: carecen de la capacidad estatal necesaria para traducir unos niveles relativamente altos de rendición de cuentas democrática en una gobernanza eficaz. Como resultado, sus ciudadanos tienen una calidad de vida inferior a la que cabría esperar de sus instituciones.

Cuando los gobiernos democráticos fracasan sistemáticamente a la hora de mejorar la vida de las personas, el autoritarismo se vuelve más atractivo. Rusia, Turquía y Venezuela son ejemplos paradigmáticos: cada uno de ellos entró en el siglo XXI con una rendición de cuentas democrática significativa, aunque imperfecta, antes de abandonarla gradualmente.

Pero ese «pacto autoritario» ha fracasado en gran medida. Los países con limitaciones de capacidad que pasaron a formar parte del grupo autoritario e híbrido solo lograron mejoras modestas en la calidad de vida, al tiempo que sacrificaban la rendición de cuentas democrática y, con el tiempo, la propia capacidad del Estado.

El centro del espectro de gobernanza es también donde la autocorrección democrática es más probable. La historia política reciente de Brasil ayuda a explicar por qué. El país entró en la década de 2010 con una puntuación relativamente alta en materia de rendición de cuentas democrática, de 92, frente a los 88 de 2000. Pero el escándalo de corrupción de la “Operación Lava Jato” destrozó la confianza pública e impulsó al ultraderechista Jair Bolsonaro a la victoria en las elecciones presidenciales de 2018.

La presidencia de Bolsonaro asestó un duro golpe a la gobernanza brasileña. La rendición de cuentas democrática se redujo drásticamente, y la puntuación del país cayó hasta 77 en 2019, a medida que los controles y contrapesos se veían sometidos a una gran presión. Las normas medioambientales también se rebajaron, lo que hizo que la puntuación de los bienes públicos medioambientales descendiera hasta 51 en 2020.

El regreso al cargo del presidente Luiz Inácio Lula da Silvaen 2023 invirtió ambas tendencias. La rendición de cuentas democrática se recuperó hasta alcanzar los 84 puntos, y la puntuación en bienes públicos medioambientales alcanzó nuevos máximos. Aunque Brasil sigue formando parte del grupo de países con capacidades limitadas, su experiencia demuestra que el declive democrático no es una vía de sentido único. La población no siempre está dispuesta a aceptar un deslizamiento hacia el autoritarismo. Cuando el “pacto autoritario” no cumple sus promesas, puede optar por restablecer la rendición de cuentas y volver al mundo democrático consolidado.

El BGI ofrece otro motivo para un optimismo cauteloso: un puñado de “países con un desempeño equilibrado en materia de gobernanza” (BGP) mejoraron simultáneamente en las tres medidas representadas por el Triángulo de la Gobernanza. Este grupo incluye tres Estados con limitaciones de capacidad (Armenia, Moldavia y Malasia) y tres Estados en desarrollo con baja capacidad (Gambia, Angola y Sierra Leona).

Lo que distingue a estos seis países no es la magnitud de sus avances, sino el orden en que se produjeron. Entre los BGP con limitaciones de capacidad, la rendición de cuentas democrática aumentó entre 11 y 16 puntos entre 2000 y 2023, y la capacidad estatal se incrementó entre 11 y 17 puntos. La provisión de bienes públicos se quedó rezagada, con un aumento de tan solo 4 a 7 puntos.

Aunque partían de niveles inferiores a la media de sus respectivos grupos, estos países con un desempeño equilibrado lograron desmarcarse de sus homólogos, especialmente a partir de 2015. Lo consiguieron reforzando en primer lugar la rendición de cuentas democrática y la capacidad del Estado, sentando así las bases institucionales para una mejora duradera de la calidad de vida.

Dos caminos hacia la renovación política

La conclusión más importante del BGI es que los países tienden a mejorar su gobernanza de una de estas dos formas. La primera es el «gran acuerdo»: un momento de ruptura política en el que las élites amenazadas renuncian a su monopolio del poder a cambio de participar en un nuevo orden.

La Revolución de Terciopelo de Armenia de 2018 es el ejemplo más claro. Su puntuación en materia de rendición de cuentas democrática, que en 2015 se situaba en 53, ascendió a 80 en 2020. La transición democrática de Gambia en 2016 siguió un patrón similar, y la mayor parte de su aumento de 35 puntos en la rendición de cuentas democrática se produjo tras la destitución del expresidente Yahya Jammeh. El difunto economista y premio Nobel Douglass North y sus coautores identificaron esta dinámica como una de las«condiciones previas»para un orden político abierto.

La segunda vía para mejorar la gobernanza es el incrementalismo, encarnado en los esfuerzos de reforma gradual de países como Jamaica y Moldavia, donde el progreso en un frente genera el capital político necesario para abordar el siguiente. Albert Hirschman describió esto como la lógica de los “vínculos“ y el “posibilismo”.

Los puntos de referencia institucionales externos, como el proceso de adhesión a la UE, pueden reforzar este proceso. En cualquier caso, el progreso duradero depende menos de unas simples elecciones que de años de construcción institucional, a menudo poco glamurosa.

Las dos vías difieren en la forma, pero buscan el mismo equilibrio entre la capacidad del Estado y la rendición de cuentas democrática: el “estrecho corredor“ descrito por los premios Nobel Daron Acemoglu y James A. Robinson. La buena gobernanza se sitúa entre el despotismo y el desorden. Requiere tanto un Estado capaz de gobernar como una sociedad lo suficientemente fuerte como para exigirle cuentas. Tal y como muestra el BGI, los países se adentran en ese corredor (y avanzan por él) a través de grandes acuerdos o de reformas graduales. También pueden salirse de él.

Los recientes acontecimientos en Budapest y Pekín han puesto de relieve ambos caminos. La renovación democrática de Hungría sugiere que incluso los mecanismos de rendición de cuentas gravemente debilitados pueden revitalizarse cuando los ciudadanos exigen controles más estrictos sobre el poder ejecutivo.

La cumbre entre Trump y Xi, y la disposición de Estados Unidos a complacer a regímenes autoritarios como el de Rusia y los países del Golfo, pone de relieve el atractivo perdurable del modelo autocrático. Aunque los resultados en materia de gobernanza de los regímenes autoritarios varían ampliamente, algunos han logrado rápidos avances en la calidad de vida, al menos durante un tiempo.

Por lo tanto, es poco probable que el futuro de la gobernanza venga determinado por una ola de resurgimiento democrático, un triunfo autoritario o un único punto de inflexión geopolítico a la escala de la caída del Muro de Berlín. Los cuatro “mundos de gobernanza” identificados por el BGI han demostrado ser notablemente duraderos, y es más probable que las diferencias entre ellos se amplíen que se reduzcan a medida que se intensifican los retos del siglo XXI.

Además, las condiciones políticas que hacen posible ese progreso no están distribuidas de manera uniforme. Tampoco lo están las presiones económicas, geopolíticas y medioambientales a las que deben hacer frente los gobiernos de todo el mundo. Pero el BGI deja claro que el progreso sigue siendo posible en casi todos los contextos, y Brasil y Hungría nos recuerdan que el declive institucional no tiene por qué ser permanente.

Lo que es seguro es que las luchas políticas decisivas del próximo siglo no se resolverán mediante avances geopolíticos espectaculares. Por el contrario, se ganarán o se perderán a través de las decisiones graduales que determinen si los países refuerzan la rendición de cuentas democrática y la capacidad del Estado o sucumben a la decadencia institucional y a la tentación autocrática. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Helmut K. Anheier, catedrático de Sociología en la Hertie School de Berlín, es catedrático adjunto de Política Pública y Bienestar Social en la Luskin School of Public Affairs de la UCLA.

Edward L. Knudsen es investigador asociado en la Hertie School de Berlín.

Joseph C. Saraceno es director de proyectos y científico de datos principal en la Luskin School of Public Affairs de la UCLA.