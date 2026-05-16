Democracia y ciudadanía: la importancia de una justicia electoral cercana

Eventos como el seminario “Justicia Electoral Cercana: Diálogos sobre nuestra democracia” propician espacios de reflexión importantes entre autoridades, personas académicas, líderes de la sociedad civil, el estudiantado y la ciudadanía.

La democracia no se ejerce únicamente en las urnas; también se fortalece y construye desde las aulas y en los espacios académicos.

El 14 de mayo de 2026, la Casa Morada de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) de la Universidad Autónoma de Coahuila fue sede del seminario correspondiente a la región noreste, uno de los seis encuentros impulsados a lo largo del país por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Abordar la justicia electoral cercana implica también hablar de una ciudadanía informada, participación, diálogo y promoción de los derechos políticos. La democracia difícilmente puede fortalecerse cuando las personas desconocen las instituciones o los mecanismos existentes para proteger sus derechos político-electorales. Por ello, espacios académicos como este seminario cumplen una función fundamental: acercar temas relevantes a discusiones accesibles, críticas y reflexivas.

Este evento reunió a personas provenientes de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí para intercambiar ideas y experiencias sobre cuatro temas de actualidad y suma importancia: los derechos político-electorales de pueblos indígenas y grupos de atención prioritaria; la inteligencia artificial y plataformas digitales en procesos electorales; la elección judicial; así como los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia electoral.

El seminario comenzó con una ceremonia de inauguración para luego distribuirse en cuatro mesas de trabajo simultáneas, en las que se propició un espacio académico de diálogo en materia electoral. En ellas se crearon insumos académicos e institucionales que contribuyen a la construcción de nuevas ideas, enfoques y reflexiones sobre justicia electoral, ciudadanía y fortalecimiento democrático en México.

Este espacio generó importantes reflexiones y conclusiones sobre los temas analizados en sus mesas simultáneas, sin dejar de resaltar los retos que aún quedan por superar en México para construir una democracia más sólida y cercana a la gente.

En este sentido, las universidades desempeñan un papel indispensable. Más allá de su función formativa, representan espacios de encuentro donde se puede dialogar sobre distintas perspectivas respecto de los desafíos democráticos actuales.