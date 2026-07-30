El Ejecutivo como árbitro y rector de la comunicación

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    El Ejecutivo como árbitro y rector de la comunicación
    CUARTOSCURO

Todo indica que la paternalista ‘protección de las audiencias’ se perfila de tiempo atrás como el nuevo amuleto del régimen contra la crítica y la pluralidad

Censurar en nombre de la audiencia. La reconocida académica Fátima Fernández Christlieb, rigurosa, insobornable pionera en México de los estudios de los medios de comunicación, llamó hace medio siglo la atención sobre la habilidad, sumada al poder, que iban acumulando los conglomerados de radio y televisión como grupos de interés (y de presión) en su alianza no siempre tersa con el poder político. Aun con la merma de poder de estos ahora llamados medios convencionales (frente al poderoso espectro de las telecomunicaciones), se inscribe en aquellos añejos usos y costumbres la respuesta que dio antier la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), a unas horas de presentada la propuesta presidencial de “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”. Tal como están, sostiene la CIRT, podrían poner en riesgo la libertad de expresión.

¿Rocha Moya en calidad de “audiencia”? En efecto, todo indica que la paternalista “protección de las audiencias” se perfila de tiempo atrás como el nuevo amuleto del régimen contra la crítica y la pluralidad. Ya una vez la Presidenta la esgrimió para defenderse –como “audiencia”, ella misma– de un cuestionamiento a su gestión. Y llevado a la parodia, que en este régimen siempre puede tornarse drama –o tragedia–, nada más faltaría invocar la protección de los derechos de “la audiencia” de alguien a quien llamaremos Rocha Moya porque un periodista no distinguió información de opinión al referirse al indiciado.

https://vanguardia.com.mx/opinion/sentido-comun-retrograda-hostil-al-cambio-gramsci-DG22354456

¿No más “presidente en turno”? El hoy mermado poder y ahora disminuida habilidad de la CIRT para negociar y ejercer presión sobre el régimen tiene varias raíces. Entre ellas, el mencionado desplazamiento de los llamados medios convencionales por los digitales. Más el condicionamiento de los dueños de las empresas de radio y tele por la diversificación de sus negocios, con frecuencia dependientes también de concesiones y contratos del Estado. Y algo más nuevo. El vínculo de la industria se personalizaba en el pasado con el presidente en turno, un dato nada trivial: el “turno” de cada presidente duraba seis años, mientras el poder de las detentadoras de los medios era transexenal y avanzaban en su poder e influencia con cada nuevo mandatario.

Poderes transexenales. En cambio, ahora, la presión iniciada antier mismo es con un poder político tan transexenal como el de la industria. Y esta ya tiene poco que ofrecer porque buena parte de sus empresas ya han cedido bastante al avance de las posiciones y contenidos oficialistas. Y porque el régimen ya ha recobrado su preponderancia en la definición de la agenda pública y la exclusión o satanización al aire de “enemigos” del poder: una fórmula iniciada en los medios otrora públicos, hoy del activismo oficial, en expansión también en los medios comerciales. Se restablece lo que hace casi 50 años llamamos un “complejo político empresarial de control de los medios”, con el mando político como árbitro y rector supremo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/considera-la-cirt-ambiguos-los-lineamientos-de-audiencias-del-gobierno-MM22483960

Un paso más. A ello conducirían estos lineamientos, explica la CIRT, que permitirían al gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada y dejar al defensor de las audiencias de cada medio “subordinado a la autoridad”. ¿Un paso en firme o de un globo sonda para marcar la ruta del siguiente avance a la dictadura? En su rápida respuesta a la propuesta de “Lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias”, la CIRT llama a evitar “una regresión democrática”.

@JoseCarreno

Académico de la UNAM

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José Carreño Carlón

José Carreño Carlón

Académico, profesor, periodista y escritor. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con el Master of Public International Law por la Rijks Universiteit Leiden y un Doctorado en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra en España. Fue director del Departamento de Comunicación, Coordinador del Área de Periodismo y Director de la División de Estudios Profesionales de la Universidad Iberoamericana. Miembro desde 1998 del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC). Autor de los libros: “Para entender: los medios de comunicación”, “Temas fundamentales de Derecho de la Información en Iberoamérica” y “La opinión pública en la transformación del Estado Mexicano”. Fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo en 1987. Ha sido subdirector de los periódicos La Jornada y El Universal, y director de El Nacional. Actualmente es el Director del Fondo de Cultura Económica, escribe para el Universal y conduce Agenda Pública en Foro TV.

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